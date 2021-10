Kolumna Lare Paukovič: Zgodovinski spomin

Pred kratkim sem na tiktoku, najljubšem družabnem omrežju mlajših od dvajset let (čeprav ga seveda uporabljamo tudi drugi), naletela na neki posnetek filma, v katerem igra Marilyn Monroe. Nekateri uporabniki so pod njim pričakovano komentirali brezčasnost hollywoodske zlate dobe in glamurja tistega časa, objokovali njeno tragično usodo ter se pritoževali, da zvezdnic, kot je bila ona, ne delajo več. Toda vmes je bilo tudi kar nekaj komentarjev, ki so me iskreno povedano precej presenetili. Glasili so se: »Kdo je to?« Malo daljše in natančnejše skrolanje po tiktoku razkrije še več ...