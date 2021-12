Kolumna Lare Paukovič: Starizem

Pred kratkim sem v Mestnem gledališču ljubljanskem gledala odlično predstavo Avgust v okrožju Osage, ki secira problematične vzorce v neki družini, potem ko oče in mož naredi samomor. Eden od vzrokov za slabe odnose v družini je mati Violet, ki nenehno išče načine, kako bi ponižala svoje tri hčerke, med drugim jim vbija v glavo, da se jim, vsem starim čez štirideset let, izteka čas – posebno najmlajši, ki je še samska –, kajti starajoče se ženske so grde. Naj se ženska še tako trudi, meni Violet, ko enkrat doseže določeno starost, ne more več biti seksi. Pri moških je drugače &ndas...