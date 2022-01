Nekaj dni po začetku novega leta sem se, skladno z novoletnimi zaobljubami, lotila pospravljanja in reduciranja krame, ki se je nakopičila v vseh kotih doma. Dolgo sem odlašala predvsem pri knjižnih policah, red zlaganja knjig se je namreč že zdavnaj povsem porazgubil, knjige so ležale druga čez drugo brez repa in glave, med njimi pa so se vrtinčili kosmi prahu. Večkrat me preganja občutek, da sem ena redkih, ki ji knjige še kaj pomenijo, čeprav vem, da to ni čisto res. Na pamet mi je padlo, da bi težavo poskušala rešiti tako, da bi nekaj knjig prodala naprej po simboličnih cenah. Izbrala s...