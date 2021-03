Kolumna Lare Paukovič: Šminka pod masko

Nekatere ženske so način ličenja prilagodile tako, da je zdaj ves fokus na očeh, ki edine niso skrite pod masko.

Med bolj banalnimi, a ne zanemarljivimi področji, na katera je vplivala pandemija, so kozmetične in lepotne rutine. Pri nekaterih, ki zdaj delajo od doma in so se morali pred tem skrbno urejati za službo ali druge socialne dogodke, je odsotnost nuje, da se vsak dan prikažejo kot najboljša različica sebe, povzročila ležerno sproščenost: zoom pogovore opravljajo na kavču v trenirki z mastnimi lasmi, z neurejeno brado, brez ličil, in se bojijo dneva, ko bo spet treba obleči suknjič ali oprijete hlače. Obupali so nad barvanjem in si puščajo sive lase, ravno tako nad vsakodnevnim britjem ali depilacijo.Druga možnost je, da trenutke za štirimi stenami izkoristijo kot možnost za izboljšavo ali vpeljavo vseh lepotnih postopkov, ki jih v prehitrem vsakdanu sicer ni mogoče izvajati – tu prednjačijo predvsem ženske. Vsakodnevna hranilna krema za obraz, maske za lase, serum za trepalnice; v intimi doma čakajo, da se jim razrasejo prej tanko populjene obrvi, ki jih bodo potem uredili povsem na novo. Po sili razmer so se naučili, kako si doma pobarvati in postriči lase, namesto solarija si sami nanašajo samoporjavitveno kremo in tako dalje. Podjetjem, ki proizvajajo produkte za nego obraza, gre zato med pandemijo precej bolje kot tistim, ki proizvajajo ličila – čeprav se tudi tu poznajo razlike; make upa za zgornji del obraza, ki ni skrit pod masko, se še vedno proda več kot denimo šmink in bleščil.Nekatere ženske so način ličenja prilagodile tako, da je zdaj ves fokus na očeh, ki edine niso skrite pod masko. Ali pa za šalo doma občasno preizkušajo načine ličenja, ki jih prej niso, se v celoti naličijo za zoom druženja; za virtualne sestanke se tudi preoblečejo v službeno uniformo – vsaj od pasu navzdol, če drugače ne gre. Tudi na ponovno odprtje kozmetičnih in frizerskih salonov ter ordinacij lepotnih kirurgov so nestrpno čakale – tako kot šolska ministrica Simona Kustec, ki, spomnimo, je dejala, da tudi med pandemijo dela ne more opravljati neurejena in je zato v salon na nohte hodila tudi, ko so bili saloni uradno zaprti. Kako je delo šolske ministrice povezano z urejenimi nohti, sicer ni jasno.A kaj vse to torej pomeni – nam bo pandemija res pomagala spet vzljubiti naravni videz ali pa bo ponovna vzpostavitev normalnosti na ljudi učinkovala kot rdeča zastavica, s katero pomahaš biku, in se bodo urejali kot še nikoli doslej? Obudili vse žive odtenke šmink, potegnili iz predalov najbolj vpadljive umetne trepalnice, drveli k lepotnim kirurgom?Ameriški Vogue je že maja objavil članek o tem, kako bo covid-19 spremenil lepote rutine. Zanj se je novinarka pogovarjala z ženskami, ki so bile pred pandemijo navajene skrbeti zase do potankosti. Ena od njih je dejala, da se je zdaj začela spraševati o smiselnosti lepotnih postopkov, ki jih je prej izvajala. »Če se mi ni treba 'v nulo' naličiti, ko se s sodelavci pogovarjam prek zooma, potem ne vem, zakaj bi morala to početi, ko bodo sestanki spet v živo,« je dejala.Druga ima nasprotno izkušnjo: tudi med karanteno se ni mogla odpovedati svojim prepoznavnim peroksidno blond lasem. Ker so bili vsi frizerji zaprti, je postajala obupana. »Kaj naj naredim, sem si mislila: pustim narastek? Vsak dan nosim pokrivalo? Ampak potem sem si rekla – veš kaj, ti lasje so nekaj, kar je del tebe.« Poklicala je svojega frizerja, ki ji je poslal vse potrebne produkte in jo prek videoklica inštruiral, kako naj si lase pobeli sama. »Bila sem prestrašena,« je povedala ženska. »A ko sem se zjutraj zbudila in se pogledala v ogledalo, so bili moji lasje spet tam – in še nikoli se nisem počutila tako lepe.«Če so nas kozmetične, modne in lepotne rutine že pred covidom-19 utesnjevale, je najbrž pravi čas, da jih premislimo na novo in po potrebi opustimo. Če pa je to del naše identitete, nekaj, kar nam predstavlja iskreno veselje, je pomembno, da jih ne zanemarimo. Ljudje govorijo o prednostih naravnega videza in do neke mere imajo gotovo prav, a poseben čar je v tem, da se s postopki, ki si jih izpopolnjeval vrsto let, preobraziš v svojo samozavestnejšo različico.Ne ker to zahteva družba – prek zooma ljudje res ne bodo opazili narastka in odsotnosti maskare. Ampak zase. Včasih je že preprosta stvar, kot so pobarvani lasje, dovolj, da nam pomaga obdržati se nad gladino in nam v situaciji, ki se zdi brezizhodna, da občutek, da imamo vsaj malo več nadzora nad dogajanjem.