Kolumna Lare Paukovič: Shakira, Shakira ...

Ves svet se smeji nogometašu Piqueju, ki ga je pevka Shakira, njegova bivša, raztrgala v svoji zadnji uspešnici. A kaj je tako zabavnega v tem, da se 45-letna pevka deset let mlajšemu nogometašu, s katerim sta se po desetih letih razšla, ker jo je varal z mlajšo študentko, maščuje na milo rečeno srednješolski način?

Zdaj ji ženske na veliko aplavdirajo in zasmehujejo nogometaša, ker je imel vse, a je pač videl neko seksi študentko in se odločil, da bo varal.

Glasbeniki, ki sami pišejo besedila, v njih seveda pogosto aludirajo na bivše. Samo pomislimo na Taylor Swift, Seleno Gomez, The Weeknda, Demi Lovato ... A malokdo je ubral tako neposreden in dramatičen način kot Shakira. V pesmi so zelo konkretne podrobnosti škandala, denimo to, da je nova Piquejeva izbranka stara le 22 let, da jo je pustil »z dolgovi«, »novinarji pred vrati« in »s svojo mamo za sosedo«, da sicer veliko časa preživi v fitnesu, ampak da bi moral malo potrenirati tudi možgane, in tako dalje. Sledijo klasične mantre, ki ste jih verjetno po breakupu že kdaj objokani ponavljali prijateljem v baru: itak ni v moji ligi, boljša sem od njega, nekaj posebnega sem, zato pa si je zdaj našel punco, ki je običajna; zamenjal je ferrarija za twingo, rolex za casio in tako dalje.

Da je mera polna, je v besedilu uporabila takšni besedni igri, da lahko v mikrofon mirno zapoje tako besedi »Pique« kot »Clara«, kakor je ime nogometaševi novi izbranki. Del, posvečen njej, je sploh precej sočen, saj pravi, da ima »ime dobre osebe« (Clara izvorno pomeni jasna, svetla, spoštovana), ampak da očitno (claramente!) ni tako, in da je »popolnoma enaka kot ti«, Pique. Med prepevanjem poskakuje naokoli v nekem napol modrcu, v katerem je sicer seveda videti dobro, vendarle gre za Shakiro, pa vendar je pogled na to kljub vsemu malo tragičen. Ne bojte se, ne bom zapisala, da »se za sveže razvezano 40+-letno mater dveh otrok ne spodobi, da skače naokoli v kratkem topu in bivšemu kaže pregovorni sredinec«, kar bi verjetno komentiral kdo iz starejše generacije, gre le za to, da je čutiti, da to še zmeraj počne, da bi pridobila pozornost Piqueja. Da je res jezna. In žalostna. In da ni prebolela prevare, čeprav sama sebi dopoveduje, da je rolex in da je tako boljše zanjo. Nekje v podzavesti se verjetno zaveda, da pri svojih letih v družbi, ki še vedno povzdiguje mladost, prožnost in vitalnost, ne more več tekmovati z dvajset-in-nekaj letnicami, četudi ni nihče drug kot Shakira. Ja, težko je biti ženska.

Težko je biti ženska. FOTO: INSTAGRAM

Kakor koli, je res tako malo ljudi, ki se jim zdi tak poskus maščevanja nezrel? Kakšen bi bil odziv, če bi bila spola zamenjana? Zdaj ji ženske na veliko aplavdirajo in zasmehujejo nogometaša, ker je imel vse, a je pač videl neko seksi študentko in se odločil, da bo varal. Govorijo o tem, kako je Shakira dobesedno ideal ženske lepote in privlačnosti, pa to vseeno ni bilo dovolj. Kot da ni varal tudi partner Emily Ratajkowski, po nekaterih lestvicah najbolj privlačne ženske na svetu. Pa Eve Longorie. Pa Beyonce, Jennifer Lopez ... kolikokrat bo še treba ponoviti, da dolgoročno ni pomembno, kako si videti, pač pa to, kako se nekdo počuti ob tebi? Dejansko »nihče ni varen«. In ja, lahko se z danes na jutri zgodi, da ljubljena oseba izgubi čustva, ima trenutek slabosti ali pa pač ugotovi, da monogamija ni zanjo. Takrat moramo to pač poskušati razumeti in preseči, pa če še tako boli. Skočiti s padalom. Se vpisati na boks. Ali pa se maščevati malo bolj subtilno, če že.