Kolumna Lare Paukovič: Pomoč ali potuha?

Ob snovanju tokratne kolumne je padla ideja: za potrebe pisanja teh vrstic bom končno preizkusila ChatGPT, inteligentno programsko opremo, o kateri trenutno govorijo vsi.

Pa vendar mislim, da če se zdaj ustrašimo in začnemo to tehnologijo zavračati, bomo izgubili veliko. Čas nas bo enostavno povozil.

Kaj sploh je ChatGPT? Gre za naravno govoreči sistem, ki uporablja napredne tehnike strojnega učenja, da razume in odgovori na sporočila, ki jih uporabniki pošiljajo v spletni klepet. Sistem ChatGPT uporablja tehnologijo GPT-3, napredno tehnologijo strojnega učenja, ki jo je razvilo podjetje OpenAI. GPT-3 uporablja veliko bazo podatkov za učenje in prepoznavanje jezika. Ko uporabnik pošlje sporočilo, sistem ChatGPT prebere sporočilo in ga uporabi kot podlago za iskanje najboljših odgovorov. ChatGPT nato uporablja svojo bazo podatkov in tehnike strojnega učenja, da izbere najprimernejši odgovor.

Zgornjega odstavka nisem napisala sama. Če izvzamemo res minimalne kozmetične popravke, ga je sestavil kar ChatGPT sam kot odgovor na moje vprašanje »Kako deluje ChatGPT?«. Redni bralci mojih kolumn se bodo morda spomnili, da sem o »robotskih piscih« pisala že leta 2020. Takrat so Guardianovi novinarji izvedli eksperiment, v katerem so dali programski opremi GPT2, prehodnici opreme GPT-3, ki jo uporablja ChatGPT, napisati nadaljevanje nekega članka, pri čemer je robotu uspelo do potankosti posnemati slog novinarke. A takrat tovrstna programska oprema še ni bila tako napredna v slovenščini. Zdaj pa je! V petnajstih minutah preizkušanja se je ChatGPT zelo uspešno odzval na moja navodila, naj v slovenščini napiše tiktok objavo, ki vključuje Zarina oblačila, scenarij za reklamo, ki se dogaja v Ikei, ali kratek esej, v katerem razloži, kaj je to umetna inteligenca (»Umetna inteligenca je izjemno napredna oblika računalniške tehnologije, ki omogoča strojem, da izvajajo naloge, ki bi jih običajno opravili ljudje. Umetna inteligenca se uporablja na številnih področjih, od robotike do medicinskih diagnostičnih sistemov …«).

ChatGPT je inteligentna programska oprema, o kateri trenutno govorijo vsi. FOTO: UNSPLASH

Prednosti, ki jih prinaša ChatGPT, so strašljive. Lahko denimo pomeni, da dijaki in študentje, ki bodo hitro usvojili njegove prednosti, ne bodo več sami pisali seminarskih nalog, novinarji ne člankov, ideje pisateljev za romane ne bodo več izvirne ... Ker ko sem Chat GPT prosila, naj mi da navodila za roman s protagonistoma v zgodnjih dvajsetih, je dejansko dobro opravil tudi to nalogo. Pa vendar mislim, da če se zdaj ustrašimo in začnemo to tehnologijo zavračati, bomo izgubili veliko. Čas nas bo enostavno povozil. Na mariborski višji strokovni šoli Academia so denimo že prepoznali prednost ChataGPT in na svojem programu računalništva uvedli modul, ki se bo ukvarjal prav z umetno inteligenco in kjer se bodo študentje lahko naučili uporabljati ChatGPT v svoj prid.

Ko mi je zmanjkalo idej, sem ChatGPT vprašala še, kako napisati zanimivo kolumno. Navodila so bila naslednja: 1. Izberite temo za svojo kolumno. 2. Ustvarite osnovni okvir. 3. Raziskujte temo. 4. Zapišite svoje misli. 5. Zaključite s svojim glavnim sporočilom. »Ko imate zapisano vse, kar želite povedati, je čas, da zaključite svojo kolumno z glavnim sporočilom. To naj bo pregledno, jasno in zanimivo.« Torej: Namesto strahu in zavračanja začnimo razmišljati, kaj lahko ChatGPT naredi za nas, kje nam lahko recimo prihrani čas, kaj pa moramo še vedno prispevati sami, da izdelek dvignemo na višjo raven – in da bomo tudi dolgoročno uspešni v tekmi z umetno inteligenco.