»Moglo bi bit', da je lakše umrit', nego ljudima reć oprosti,« poje Gibonni. Mogoče res, če gre za toksičnega tipa, s katerim smo se zapletli v ranljivih letih in ne bo nikoli priznal, da nam je naredil škodo, kaj šele da bi se za to opravičil, ali trmasto mlajšo sestro, ki kuha mulo, ko se po njeni krivdi skregata. Ni se treba ravno naprezati, da bi ugotovili, da je potreba po nenehnem opravičevanju posledica vzgajanja žensk v pozo stalne prijaznosti, skromnosti in ugajanja drugim. Toda najbrž ni razmišljal o tem, kako zlahka nam gre ta beseda z jezika v poslovnem svetu...