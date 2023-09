Kolumna Lare Paukovič: Moški in imperij

O čem najpogosteje razmišljajo moški? Iščem samo najbolj stereotipne odgovore. Seveda – o seksu! Pivu! Avtih! Bejbah! Po novem pa tudi: rimskem imperiju! Tako vsaj trdi internet. Razvil se je namreč internetni trend, v katerem ženske svoje partnerje in ostale moške v svojem življenju sprašujejo, kako pogosto razmišljajo o rimskem imperiju, in to snemajo za družbena omrežja. Na posnetkih so čisto iz sebe, ko jim moški odgovori, da vsaj enkrat dnevno. Kaj šele večkrat!

Sicer sem skoraj prepričana, da je »trend« vzklil med Američani, ki z rimskim imperijem nimajo nobene povezave razen potovanj v Italijo in ogledovanjem vseh ostalin starega Rima, ki so navedene v turističnem vodniku. V Evropi je težko ne razmišljati o rimskem imperiju, če pa se v mestu, kjer živiš, skoraj vsako leto pojavi novo arheološko najdišče – pod ljubljansko Dramo, ki jo pravkar prenavljajo, so nedavno našli nakit, denar in ostanke stanovanj iz rimske Emone. Dobesedno živimo na rimskem imperiju. Ravno tako je težko ne razmišljati o rimskem imperiju, če ste imeli v srednji šoli latinščino. Ampak – ali ne razmišljamo Evropejci ravno tako intenzivno kot Američani o enajstem septembru? O vzponu Rockefellerjev? Billu Gatesu? Titaniku? Zakaj ne bi oni o starem Rimu? Poleg tega omenjeni trend nazadnje ni ostal samo v ZDA – posvojili so ga tudi evropski uporabniki.

Če se zdi rimski imperij preveč specifičen, ga najbrž lahko zamenjamo s kakšno drugo na videz pozabljeno zgodovinsko epizodo. Kar me skrbi, je skrit seksizem v tem trendu. Zakaj morajo ženske spraševati moške, ali razmišljajo o tem, in nato snemati svoje šokirane reakcije, kot bi prvič slišale za rimski imperij ali zgodovino nasploh? Ni verjetnosti, da bi kakšna ženska, pa naj bo Američanka, Francozinja ali Slovenka, vsaj enkrat na dan pomislila na rimski imperij? Zakaj ne bi pomislila na Tretji rajh? Holokavst? Mit o Sizifu? Boljševike? Japi kulturo devetdesetih?

Ameriški podkaster Mike Duncan, ki se je specializiral za rimski imperij, je pred nekaj dnevi za Rolling Stone pojasnjeval, zakaj se mu zdi, da rimski imperij pritegne toliko moških. Duncan ga povezuje predvsem z vojaško zgodovino. Iz istega razloga, meni, mnogo moških zanima druga svetovna vojna, državljanska vojna ali doba Napoleona. Poleg tega je čas starega Rima izrazito patriarhalno obdobje, kar nekateri moški danes pogrešajo. »Rimski imperij je večinoma veliko moških, ki se vojskujejo. In če vas to ne zanima, se vam verjetno ne bo zdel pretirano privlačen.« Res? Kaj pa rimska književnost? Kaj pa če nas zanima, kako so se pričkali na forumu? Kako je bil v živo videti koncept javnih stranišč? Ali kako so se višji sloji nažirali na pojedinah, dokler niso bruhali? Kakšni so bili v resnici Ciceronovi govori? Koliko blazin so imeli na tistih trdih posteljah v javni hiši, da je bil obisk vsaj približno udoben (če ste kdaj obiskali Pompeje, veste, o čem govorim)?

Da ne bom krivična: Duncan je v intervjuju dejal tudi, da pozna veliko žensk, ki obožujejo rimski imperij, in da ga ne bi smeli prikazovati kot nekakšen klub za moške. Toda uporabniki družbenih omrežij so medtem že našli »ženske« ekvivalente rimskemu imperiju. In ti so še bolj seksistični kot prvotni trend. Tako kot moški vsaj enkrat na dan pomislijo na rimski imperij, naj bi ženske pomislile na – bivšo najboljšo prijateljico. Ali pa v najboljšem primeru na princeso Diano.