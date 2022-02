Počasi se začenja pomlad. Sočasno je bil skoraj povsod ukinjen PCT-pogoj in na prisotnost virusa nas spominjajo le še maske. V zraku je pričakovanje, da bo pandemija (vendarle) končno izzvenela – a si ga zaradi preteklih negativnih izkušenj s tovrstnimi napovedmi niti ne upamo izreči naglas. Dan, ko berete to kolumno, je prvi, ko bodo spet obratovali vsi nočni lokali in klubi. A tudi če bo tokrat res konec pandemije, se nekaj ne bo povsem vrnilo v predpandemično realnost: mi. Hibridni način življenja, ki smo ga usvojili med pandemijo, nam je ne glede na to, kako smo ga na začetku sovraž...