Pred kratkim sem iz zaprašenega predala izvlekla nekaj starih izvodov najstniških revij, ki sem jih redno kupovala nekje med enajstim in sedemnajstim letom, recimo med 2004. in 2010. Družabna omrežja prvih nekaj let še niso obstajala, komaj smo se naučili pošiljati esemese na stari nokii 3310 in klepetati na MSN-messengerju. Tako smo predstave o svetu poleg knjig gradili na podlagi medijev. V večini se mi zdi, da je najstniško življenje precej dolgočasno in da je popkultura tista, ki vztrajno glamurizira srednjo šolo in prve ljubezenske izkušnje. Pri nas sta bili kultni reviji Smrklja in Co...