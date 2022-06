Vas zanima, kako je, če se na nočni polet odpravite v prvem razredu letalske družbe Emirates? Za »pičlih« 14.500 dolarjev ali malo manj kot 14.000 evrov, kolikor stane letalska karta, vas namestijo v eno od zasebnih kabin oziroma suit, kjer imate, četudi so suite v resnici tesno druga zraven druge, občutek, da ste popolnoma sami. Pričakata vas šampanjec in razkošna pižama, da boste karseda udobno preživeli dolg polet. Ko družina pričakuje od tebe, da boš poročen do tridesetega, zelo pomaga, če se zavedaš, da to ni edina možna pot in da na svetu obstaja veliko ljudi, ki to počnejo ...