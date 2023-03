Kolumna Lare Paukovič: Kako si drzne!

Pogosto slišimo stavek »kdo pa vplivneže sploh jemlje resno« ali »na koga sploh vplivajo«. No, dober primer tega, da ljudje vplivneže v resnici jemljejo pretirano resno, so komentarji pod zadnjo objavo ene od pionirk slovenskega vplivništva (je to sploh beseda?) Lepe Afne alias Lee Filipovič, ki je zelo pred kratkim postala mama. Ker so slovenske vplivnice, ki od tega dejansko živijo, kakopak same svoje šefice, si najbrž ne morejo privoščiti, da bi bile po porodu predolgo odsotne. Tako je tudi Lepa Afna na svojem instagramu že objavila fotografiji, ki sta več kot očitno reklama za puder. Spodaj je zapisala nekaj v stilu, da je od žensk, ki so postale mame, prepogosto slišala, da nimajo časa niti za umivanje las. Sama kljub temu najde čas tako za umivanje las kot za vsakodnevni mejkap, kajti »ženske bi morale biti bolj sebične in poskrbeti za svoje potrebe brez slabe vesti«.

Ker nimam otrok, ravno tako zaenkrat ne preveč izrazitega materinskega čuta, se z napisanim pravzaprav strinjam. Povsem logično se mi zdi tudi, da se mora besedilo pod fotografijo prilagoditi izdelku, ki ga prodaja, ne upoštevati vseh razsežnosti materinstva. Toda hitro mi je postalo jasno, da tega ne bodo razumeli vsi – poleg tega pa je ideal trpeče cankarjanske matere še vedno premočno vpet v slovensko družbo, da bi šlo to mimo brez hrupa. In res: komentarji na objavo niso razočarali. »Dajmo pomisliti na mame, ki nimajo izbire.« »Kaj pa mame samohranilke?« »Brez zamere, ampak šele ko otrok zraste, se začne realnost.« »To je pa res grdo, jaz si kot novopečena mamica ne morem umiti las, mi pa veliko pomeni že topla kava.« In tako v nedogled.

Skratka, Lepa Afna je s popolnoma banalno objavo spet dokazala, da objavam vplivnežem pripisujemo veliko več pomena in teže, kot ga dejansko imajo. Neka Lepa Afna, ki objavi reklamo za puder in poskuša to navezati na lastno izkušnjo materinstva, seveda ne upošteva vseh mam, ki komaj shajajo, ki so v preteklosti splavile in si zdaj ne upajo niti umiti las, ker se bojijo, da bi bilo z otrokom v tem času kaj narobe, ki nimajo partnerske ali starševske podpore, ki živijo v nasilnem odnosu ... ni ji treba. Ona pač samo prodaja izdelek. Ker od tega živi. In ker, spomnimo, je to tisto, kar vplivneži v resnici so. Oni pač razprodajajo svoje življenje, da vam na koncu lahko prodajo izdelek. Nihče ni rekel, da so prinašalci univerzalne resnice. Tako kot bi se morali zavedati, da nam vsaka tretja vplivnica prodaja lepotne kremice in ne vem kaj, skrivaj pa vse uporabljajo botoks. Ampak kljub temu se je na objavo Lepe Afne nalepilo lepo število obupanih, užaljenih mamic, ki so prepričane, da nihče ne opazi njihove surove resničnosti, ki se ne vpenja v kalup instagrama, in da je Lepa Afna enostavno brezsrčna.

Vplivnežem torej ne priznavamo nobene avtoritete, skrivaj pa se očitno prav vsi primerjamo z njimi. S tem jim dajemo moč. In – vpliv. In skupina mam vplivnic je med vsemi skupinami vplivnežev še posebno, če ne celo najbolj problematična, saj »navadne« mame v njih iščejo uteho in nasvete, pri tem pa pozabljajo, da mamam vplivnicam ni več v prvem planu deliti starševskih nasvetov, tako kot se je to dogajalo včasih, ko so bile vplivnice še blogerke, ki so se trudile predstaviti neko avtentično izkušnjo, ampak predvsem prepričati javnost, da je njihova družina popolna – vse za lažjo prodajo izdelkov in storitev, ki jih bodo sledilke pokonzumirale v upanju, da se bodo vsaj malo približale življenju mam vplivnic.