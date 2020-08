Kolumna Lare Paukovič: Filtriran lajf

Indira Ekić se je opogumila, objavila fotografijo brez filtrov in navdušila ženske po vsej Sloveniji! FOTO: INSTAGRAM

Zakaj bi filtre sploh potrebovali? FOTO: TOMI LOMBAR

Pred nekaj dnevi sem med brskanjem po facebooku naletela na video britanskega youtuberja Jamesa Welsha, ki je zaslovel z nasveti za nego kože. Welshu na instagramu sledi približno 170.000 ljudi, na youtubu pa ima skoraj milijon naročnikov, zato dobro pozna številne trike, ki ti na družabnih omrežjih pomagajo biti videti čim bolje. Vendar jih je pripravljen deliti s sledilci, da bi dojeli, koliko vsebin na teh platformah je popolnoma zlaganih. Na posnetku je govoril tudi o mini prevari, ki se je uporabniki družabnih omrežij poslužujejo s pomočjo priljubljenega instagramovega foto filtra, ki se imenuje lil icey eyes (male ledene oči).Ta filter imajo uporabnice instagrama rade zato, ker ti poleg tega, da barvo tvojih oči spremeni v ledeno modro in jim doda košate trepalnice, tudi zmanjša nos, poveča ustnice in nariše pegice. »Nov« obraz, ki ga s tem pridobiš, je videti še kar naraven – če fotografijo, posneto s tem filtrom, primerno osvetliš, je res videti, kot da si se pač samo res potrudila z ličili. Kdor te ne pozna, ne more vedeti, da v resnici nimaš tako ljubkega nosu in polnih ustnic. In pravzaprav lahko tudi tisti, ki te poznajo, padejo na finto. Pred časom sem na instagramu našla profil znanke iz gimnazije, ki je nisem videla od tistih časov. Na zadnji fotografiji se mi je zdela nekoliko spremenjena, lepša; razmišljala sem, zakaj se ne spomnim, da bi imela kdaj pegice – a mi je, ko sem ugotovila, da obstaja lil icey eyes filter, hitro postalo jasno, da se najbrž ni tako zelo spremenila, samo ta filter uporablja.Lil icey eyes je seveda samo eden izmed 100.000 filtrov, ki jih ponuja instagram – in vsak dan novi in novi uporabniki ustvarjajo nove in nove. Hiter pogled v mojo galerijo filtrov na primer odkrije še filter top model look, ki te za fotografijo brez posebnega truda preobrazi v Bello Hadid, tan&dust, ki odlično skrije bledico in poudari barvo oči, fairy, ki te poleg vilinskih kril ravno tako opremi s pegicami in bolj čisto kožo, top californian look, s katerim si ustnice lahko brez umetnih polnil povečaš za dvakrat, hkrati pa dobiš zagorel ten s kalifornijskih plaž, pa še bi lahko naštevala. James Welsh govori tudi o filtrih, ki v sekundi popravijo in zgladijo kožo, ne da bi spreminjali kaj drugega, zato jih uporabljajo »strokovnjaki« za make up, da bi svoje sledilce prepričali, kako spretni so v ličenju (laž) ali kako produkt za čudovito kožo, ki ga ravnokar preizkušajo, res deluje. »Instagram ima negativne posledice za mentalno zdravje predvsem najstnikov, ki vidijo te filtre kot boljše različice sebe – mislijo si, kaj bi lahko dosegli s polnili za ustnice ali kakšno lepotno operacijo,« posvari Welsh.Da instagram s fotografijami sanjsko lepih, fit ljudi, srečnežev, ki živijo od tega, da potujejo ali dekorirajo stanovanja itd. potencira primerjave z drugimi in krepi nezadovoljstvo z našim načinom življenja, vemo že dolgo. A pojav teh filtrov je še korak naprej k nezdravemu perfekcionizmu. Želimo si obraze, ki ne obstajajo. To vem, ker kak filter občasno za šalo uporabim tudi sama in sem potem zgrožena, ko ga »snamem« – zakaj je moja koža tako pusta in ustnice tako tanke (pa se mi prej nikoli ni zdelo, da so)? Zaradi vse te izumetničenosti me vse bolj pritegnejo profili na družabnih omrežjih, ki kažejo tisto, kar je v ozadju – problematično kožo, neinstagramabilno postavo, obraze brez filtrov, a s toliko več karizme. Eden takih slovenskih profilov je @tixibeauty. Vodi ga Tika Hribar, ki je tako kot James Welsh strokovnjakinja za kožo, sledilke pa spodbuja, da ji pošiljajo fotografije svojih nenaličenih obrazov, celulita, strij, materinih znamenj in vseh drugih malenkosti, ki nas delajo človeške. Njena pobuda je pohvalna, ker ob vsem tem sijaju filtrov hitro pozabimo, kako so sploh od blizu videti pore ali mozolji. Sicer pa instagram, če malo odstremo vrhnji blišč, skriva še kup takih pogumnic, ki dokazujejo, da je lepota tudi kožna bolezen, celulit, mlahave noge, deset kilogramov viška in nepravilne obrazne poteze. In spodbudno je, ko se jim kdaj pa kdaj pridružijo tudi znane osebnosti, tako kot letos Lana Jurčević in Indira Ekić, ki sta na svojih družabnih omrežjih, čeprav se od njiju pričakuje, da sta ves čas videti kot iz škatlice, objavili neobdelani fotografiji, kjer se jasno vidi, da imata celulit. Ker na plažo pač ne moreš s filtrom – in zakaj bi ga sploh potrebovali?