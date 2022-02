V Španiji hoteli, kamor otrokom vstop ni dovoljen, menda rastejo kot gobe po dežju. Nekateri starši so ogorčeni, saj so jim, ko so se tam pojavili z otroki, prepovedali vstop – zaradi domnevne diskriminacije so ti poiskali celo pravno pomoč. Če smo se odločili iti na počitnice brez otrok, si želimo, da nas nič naokoli ne spominja na koncept družinskih počitnic. Očitno ne znajo brati drobnega tiska »samo za odrasle« ali pa so pač mislili, da ne bo nihče opazil, da so s seboj kljub vsemu pripeljali otroke. Prepoved otrok v hotelih naj bi bila načrtna nestrpnost, ki razgalja ...