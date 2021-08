Kolumna Jaroslava Jankoviča: Učenci in učitelji

Nemci so izračunali, da kmet s parom konj in enim plugom v okviru vložene energije preorje prav toliko kot njegov sosed z najmodernejšim traktorjem za 300.000 evrov, ki vleče osem plugov. Je že res, da bo slednji za hektar njive potreboval eno uro, prvi pa štiri dni. Toda investicija v energiji in denarju za opravljeno delo je praktično enaka. Zakaj imamo danes konje le še za hobi in šport? To nam pove primerjava s srednjeveškimi lokostrelci, ki so v primerjavi s prvimi puškami izstrelili od 12 do 15 puščic v času, ko je puškar izstrelil en naboj. A prednost novih tehnologij je drugje. Konjarja so morali naši predniki vzgajati in šolati od malih nog, medtem ko se avtomobil naučimo voziti v dvajsetih urah. Lipiški učitelji jahanja pravijo, da moraš na konja v rosnih letih, če želiš znati jahati. Če začneš kot najstnik, je že prepozno.



Ko gledamo olimpijce po televiziji, so zlasti v tehničnih disciplinah atletike vsi po vrsti elegantni. Nekoč sem poskusil zalučati disk, a se je končalo s prav klavrnim metom. Vaja, vaja in vaja bi rekli. A za to, se zdi, nimamo več časa. Tudi rezance kupujemo že narejene, kar se je moji stari materi zdelo metanje denarja skozi okno. Zakaj, če jih lahko v desetih minutah sama naredim iz jajca in moke, je rekla. Niti ni problem zmešati omenjeni sestavini, težava je zvaljati in zlasti narezati testeni zvitek na tanke niti za govejo juho. Zatakne se že pri rezanju čebule, kjer moramo menda rezati »nazaj«, z gibom, ki ga sam nisem vajen.

Veščina nečesa je pravzaprav ključ preživetja. Svojo usposobljenost v nečem zlahka prodamo za dober denar. Angleži imajo besedo skilled worker, recimo temu izurjen delavec, mojster, ki ga iščemo.



Danes imamo pravzaprav vse na voljo, od knjig do interneta, učilnic, delavnic, a kot pravijo poznavalci, manjkajo učitelji. Vsi mojstri, naj bodo umetniki, konjarji, rudarji, znanstveniki, zidarji, so imeli svojega učitelja. Ki je ne samo obvladal svoj posel, ampak je znal tudi razložiti. Imeti učitelja danes deluje nekaj zastarelega, nepotrebnega. Saj imamo tako ali tako vse na youtubu, ne. Dobrodošlo, a žal ne dovolj. Youtube je bolj podoben zgodbi iz otroštva, ko neki kmet ni znal pretirano dobro voziti s konji. Ko so mu to očitali znanci v gostilni, je prepričljivo rekel: »Bom pa sinove naučil!«

