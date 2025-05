Kolumna Gordane Stojiljković: Romski otrok

Vedno me do konca razkači ta naša odrasla dvoličnost. Že več desetletij poslušamo, kako romski otroci ne hodijo v šole in zato kasneje tudi ne v službe, temveč živijo od socialne podpore, kako jih je treba socializirati, vpeti v družbo, da ne bodo živeli na račun vseh nas pridnih, ostalih državljanov te države.

In potem imamo romske družine, ki se trudijo živeti po naših regelcih, a so vedno dežurni krivci za vse, kar se nam, polnokrvnim in klenim Slovencem, dogaja. Ob mejlu o domnevnem nasilju »romskega« otroka – ta obiskuje 3. razred, torej je star med devet in deset let – me je takoj zabolel želodec.

Ker oznaka romski za dogodek – ko je med igro nogometa po njegovih besedah in besedah sošolcev od zadaj stopil sošolcu na nogo, ta pa je tako nesrečno padel, da so ga odpeljali z rešilcem – absolutno ne bi smela biti relevantna. Otroci so igrali nogomet. Kaj drugega pa se pri nogometu počne, kot da skušaš nasprotniku ukrasti žogo in jo zabiti v gol?

Romski otrok je najprej otrok, etnija ne določa otrokovih sposobnosti, vedenja, vrednosti. Ga bo pa zagotovo v odraščanju zaznamovala izločenost.

In kakšne zveze ima, ali je na igrišču romski otrok, otrok angleških ali pa albanskih staršev? Poudarjanje, da je otrok romski, je po mojem povsem nepotrebno. S tem samo utrjujemo predsodke in stereotipe in drvimo v diskriminacijo, zaradi česar se ti otroci počutijo izločene.

Romski otrok je najprej otrok, etnija ne določa otrokovih sposobnosti, vedenja, vrednosti. Ga bo pa zagotovo v odraščanju zaznamovala izločenost. Če namreč nenehno posluša, da ga v nekem okolju – ne pozabimo, da mora biti šola enako varno okolje prav za vse otroke – obravnavajo predvsem kot »romskega«, lahko razvije občutek manjvrednosti in začne verjeti, da družba od njega očitno ne pričakuje enako kot od drugih otrok.

Torej lahko – kar v očeh nas, klenih Slovencev in Slovenk Romi itak počnejo – počne vse tisto, kar Romom stereotipno pripisujemo – torej bo kradel, lagal, v razpadajoči baraki brez vode in elektrike ves umazan živel na račun države, vozil neregistrirane avtomobile, streljal z orožjem ob velikih porokah in rojeval pri 15 letih. Začaran krog, iz katerega se je težko izviti, je znova sklenjen. Otrok je samo otrok. Pika.