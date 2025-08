Kolumna Gordane Stojiljković: Obrtniki

Čeprav sem nekdanja gimnazijka, pa sem nadvse ponosna, da mi hčerka na tej poti ni sledila. V zrelih letih sem namreč dokončno prepričana, da ljudje, ki znajo delati z rokami, živijo veliko veliko bolje ne le od mene, temveč od večine ljudi s papirjem v roki. Pa ne samo to, tudi dela jim ne zmanjka. Pa naj gre za električarja, mizarja, frizerja, zidarja ali vodovodarja.

Še več, v zadnjih letih je pravzaprav težko dobiti električarja, ki bi vam popravil električno napeljavo tisti trenutek, ko ga potrebujete. Če trenutno le razmišljaš o prenovi kopalnice, si vodovodarja kljub temu rezerviraj pravočasno in se postavi v čakalno vrsto, kajti ta naloga lahko postane misija nemogoče. Obrtniki, mojstri in serviserji, nekoč temelj lokalnega gospodarstva, namreč postajajo eksotika. Obrtni poklici so dolgo veljali ne le za varno izbiro v smislu, da dela nikoli ne bo zmanjkalo. Bili so tudi izredno spoštovani člani skupnosti, znanje se je pogosto prenašalo iz roda v rod.

S splošno razgledanostjo, ki jo ponuja gimnazija, ne moreš brisati niti otroških ritk, če ne nadaljuješ študija.

Kdaj se je to izrodilo v smislu, da gre za manj vredne poklice ali šole – jap, poslušam starše, ki pravijo, da moj pa že ne bo hodil v poklicno šolo, kot da bi bilo to nekaj sramotnega –, ki to kvalifikacijo ponujajo, ne vem. Predstavljam pa si, da so ti otroci v večini primerov srečnejši, saj niso pod nenehnim pritiskom gimnazijskih zahtev in krute tekmovalnosti otrok. Pa ne v smislu, kdo zna več in bolje, temveč zaničevanja tistih, ki jim znanje bolj ali manj peša.

Zato sem neskončno vesela, da se je moja hči odločila za poklic. Nekoliko umetniško usmerjena se šola za tehnika zobne protetike. Ob vse daljši življenjski dobi tako rekoč ni junaka, ki bi do smrti obdržal svoje zobe. Zato se za njeno prihodnost v bistvu ne bojim. Kako dobra bo v tem svojem poklicu, pa je izključno njena odgovornost. In ja, še vedno lahko kljub vsemu doseže tudi višješolsko izobrazbo. Če in ko bo tako želela. A ko bo šolanje zaključila, bo imela konkretno znanje. Ki ga bo seveda morala še izpiliti. A dejstvo je, da s splošno razgledanostjo, ki jo ponuja gimnazija, pa v primeru, da študija ne dokončaš, ne moreš brisati niti otroških ritk. Kaj šele kaj drugega.