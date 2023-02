Kolumna Gordane Stojiljković: Mama

Stara je 68 let in pod njenimi rokami nastaja že tretja knjiga, povezana z ranim otroštvom in nasilno materjo. Čeprav je že sama babica, so rane tako globoke, da ne mine dan, da je ne bi vsaj kakšna malenkost spomnila na grozljivo otroštvo. Saj veste, dovolj je vonj, pogled, spomin, da ti spodnese tla pod nogami.

Med mojimi sogovorniki se je skozi leta nabralo nemalo ljudi, ki zaradi ravnanj lastne matere nosijo hude posledice. Pred leti sem zgrožena ugotovila, da te lahko lastna mati tudi spolno zlorablja. Saj veste, zlorabe podzavestno povezujemo z moškim oziroma vsaj nasprotnim spolom, a to, kar ti lahko stori mama, torej oseba, ki te je rodila v ta svet, je nekaj, kar te zaznamuje za vedno. Pečat je neizbrisen.

Ni vsaka mama prava mama, mi je svoje izkušnje z lastno mamo pred leti v intervjuju zaupala kontroverzna Svetlana Makarovič. In starejša ko sem, bolj se zavedam vseh napak, ki jih kot mama nezavedno počnem v odnosu do svoje najstniške hčere. Kljub tisočim knjigam na temo starševstva ostaja dejstvo, da se najpomembnejše vloge v svojem življenju, torej biti dobra mama, od katere je odvisen zdrav razvoj otroka, ki bo nekoč odrasel, enostavno ne moreš nikjer naučiti. Če obstaja materinska šola, ki te nauči osnovne nege otroka po rojstvu, pa smo potem prepuščene same sebi. In kljub neverjetnim osebnim zgodbam hočem verjeti, da se vsaka od nas trudi po najboljših močeh. Nihče od nas namreč ni prišel iz primarne družine nepoškodovan, saj vsaka težava v odnosih, ki jih imamo v življenju, izhaja iz tipa dinamike odnosov v naši primarni družini.

Poškodbe se kažejo na različne načine, od toksičnih odnosov, raznih odvisnosti, depresije, anksioznosti. Glede na to, da obstaja velika verjetnost, da se čustvena lakota po materi deduje naprej, je skrajni čas, da to nevidno rano ozavestite in jo začnete zdraviti. Saj si svojih travm ne želite prenesti na svoje potomce.

Morda posežete po formulaciji »dobre mame«, s katero je pred leti navdušil hrvaški psihoterapevt Tomislav Kuljiš: »Ni pomembno, da je mama dobra, temveč da je mama dobro.«