Kolumna Gordane Stojiljković: Kriva ovadba

Kot absolutni zagovornici žensk, ko beseda nanese na nasilje nad šibkejšim spolom, se mi oglaša vedno več moških, ki jih je ta isti šibkejši spol dokazano prikrajšal predvsem za stike z otrokom. Sodni postopki na družinskih sodiščih, v katerih presojajo o usodah preštevilnih mladoletnih otrok, ki so se ne po lastni krivdi znašli v ventilatorju, ki jih premetava sem in tja, trajajo leta, otroci pa medtem odraščajo. Da o posledicah, ki bodo vidne šele v njihovi odrasli dobi, ko bodo zaradi zmedenosti, napačnih sporočil svojih staršev, ki vsak na svojem bregu bije svojo bitko na življenje in smrt, občutka, da niso dovolj dobri, in pomanjkanja temeljne ljubezni težko spletali iskrene in navdihujoče vezi z drugimi ljudmi.

Precej moških, ki jim nekdanje partnerice z raznimi manevri onemogočajo stik z otroki, se namreč po razhodu ne znajde le v ločitvenem postopku, temveč tudi v kazenskem postopku. Ženske jih namreč po mojem občutku na precej lahek, predvsem pa nekaznovan način obtožijo spolne zlorabe lastnih otrok. Ne rečem, da se to ne dogaja, in v teh primerih je treba otroka absolutno zaščititi, saj so posledice tako ranjenih otrok grozljive, vseživljenjske.

A ženske vedo, da prijava za spolno nasilje postopek dodelitve otrok podaljša, stiki so prepovedani ali potekajo pod nadzorom. In potem sodišče čez leto, dve, tri ugotovi, da spolne zlorabe ni bilo, oče pa izgubljenih let z otrokom ne more nadomestiti nikoli več. In kaj se zgodi ženskam, ki so spolno nasilje nekdanjih partnerjev prijavile, čeprav vedo, da je to laž? Popolnoma nič. Čeprav naša zakonodaja predpisuje kaznivo dejanje krive ovadbe, takšen postopek – vsaj po mojem skromnem vedenju – ni bil uveden zoper nobeno žensko. Zakaj? Nimam odgovora.

A otrok ima pravico do očeta in mame. Niso vsi očetje posiljevalci svojih otrok. Želela bi si, da bi vsakdo, ki se odloči za razhod s partnerjem, imel v mislih, da se razhaja z nekom, ki ga je imel nekoč tako rad, da je z njim ustvaril družino. In ta nekdo po razhodu sicer ni več vaš partner, še vedno pa ostaja oče. Naj ga otrok ima. Potrebuje ga.