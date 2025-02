Kolumna Gordane Stojiljković: Krave, jagenjčka in odojek

Kot ste lahko prebrali v torkovi izdaji Novic, ko smo objavili pričevanja približno desetih ljudi, je mizar od svojih strank vzel avans, delo pa opravil na pol ali sploh ne. Opeharil je vrsto svojih kolegov, ki so mu v najem oddali prostor in delovne stroje, pa je po mesecu ali dveh nehal plačevati najemnino, dokler ga niso nagnali.

Ogoljufal je tudi nekaj lastnikov rent-a-car, od katerih je najel kombije, pa po nekaj mesecev niso vedeli, kje je njihovo vozilo, na koncu pa so ga izsledili policisti. Videti je, da je kakršen koli stik ali sodelovanje s tem človekom v bistvu eno veliko tveganje. V članku smo pisali o tem, kako je denimo s podjetnikom iz Domžal sklenil pisno pogodbo in številne anekse o skupnem sodelovanju, v katerih se je strinjal, da ga bo posojilodajalec – šlo je za skupno 27 tisoč evrov – sodno preganjal, če izposojenega zneska ne vrne.

Podobna zgodba zdaj prihaja iz Šentjerneja. Podobna v smislu višine dolga. Po tistem, ko je v svoje roke dobil 27 jurjev, je izginil kot kafra. Očitno je že sam ugotovil, da so mu v tej naši očitno (pre)majhni Sloveniji šteti dnevi – upam, da razumete, da ne dobesedno – je zato svojo goljufivo dejavnost ponesel čez mejo in pri sosedih Hrvatih registriral firmo Andrejdrvo.

Zakaj je mizar »kupil« živino in je menda ni plačal, nam ni znano, gotovo pa živali niso poceni.

A zdaj je menda ogoljufani Dolenjec izvedel, da občasno še vedno dela tudi v Sloveniji pri nekem mizarju, a le ponoči. Zakaj tako, ve le on sam. Sama sklepam, da zato, da ga jezni in ogoljufani ljudje, ki ponoči spijo, pač ne bi mogli izslediti. Mi smo ga klicali na zadnjo znano telefonsko številko, poslali smo e-mail na naslov registriranega podjetja, fizično iskali tudi na domačem naslovu, kjer so sosedje rekli, da ga že nekaj časa niso videli, a nam z njim ni uspelo vzpostaviti stika.

No, zdaj smo izvedeli, da so se na seznamu opeharjencev znašli tudi kmetje. Zakaj je mizar »kupil« in menda ne plačal kar tri krave, dva jagenjčka in enega odojka, nam ni znano, gotovo pa živali niso poceni. Predvsem pa upam, da ga bodo, vsaj nekateri med ducatom tistih, s katerimi smo govorili, prijavili policiji in ta njegov goljufivi pohod ustavili.