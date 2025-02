Kolumna Gordane Stojiljković: Kralj in Cezar

Saj se še spomnite Sebastiena Abramova in Julije Adlešič, ki sta v upanju na brezskrbno življenje nameravala za več kot milijon evrov ogoljufati pet zavarovalnic? Pri tem sta pač tvegala roko prelestne Julije; »minorna« žrtev za brezskrbno uživanje življenja. Po tistem, ko smo v Slovenskih novicah razkrili, da gre za človeka, ki je pet let pred tem do smrti ustrelil svoje takratno dekle, se je na Kralja in občasno tudi na Kraljico (saj se spomnite, kako sta na sodišče prišla v sveterjih s tem zapisom?) usul plaz obtožnic.

Kriminalisti so po petih letih v dveh mesecih spisali ovadbo za umor na grozovit način, čeprav so ga pred tem preiskovali v smeri povzročitve smrti iz malomarnosti. Sledile so obtožnice za goljufijo na račun Sarine mame, pa še nekaj goljufij, ki so izhajale iz osebnih stečajev akterjev iz odrezane roke. Skratka, ni da ni, preiskovalci so streljali z vsemi rafali.

Sprašujem se, kdaj bi vsi ti sodni postopki stekli, če ga konec leta ne bi prijeli zaradi suma umora.

Podoben občutek sem dobila pri obravnavi Dina Muzaferovića, ki je bil pred sedmimi leti po priznanju sicer obsojen na pogojno zaporno kazen zaradi tihotapljenja tujcev čez mejo. No, zdaj je v priporu, saj je med glavnimi osumljenci za mafijsko likvidacijo Satka Zovka. In prav po tekočem traku sodišča zdaj razpisujejo sodne obravnave. Tako se na okrajnem sodišču brani pred očitki, da se je policistom izkazal s ponarejenim hrvaškim vozniškim dovoljenjem, na okrožnem pa se skupaj z nekdanjo partnerico in bratom zagovarja pred očitki o nasilništvu, izsiljevanju in zatajitvi, ko naj bi najeli avtomobil in ga niso vrnili.

Sprašujem se, kdaj bi vsi ti sodni postopki stekli, če ga konec leta ne bi prijeli zaradi suma umora. Oba očitka se namreč nanašata na leto 2018, mineva torej že šest let od storitve kaznivih dejanj. Tožilstvo ima za podajo obtožnic rok, odvisno, ali gre za priporno ali nepriporno zadevo, a se potem zatakne v sodni palači. Dopuščam možnost, da Cezar v vseh teh letih ni bil nedosegljiv le Interpolu, temveč tudi slovenskim preiskovalcem. Kralj je po vsaki izrečeni sodbi postajal vedno manj kraljevski, z zanimanjem pa bomo spremljali sodne »triumfe« trenutno še velikega vojskovodje domnevne mafijske združbe Cezarja. Bolje pozno kot nikoli.