Kolumna Gordane Stojiljković: Končno

Danes je policija potrdila, da so jih francoski preiskovalni organi obvestili, da so aretirali vodjo ljubljanske budistične kongregacije Dharmaling Ronana Chatelliera. Prijeli so ga na podlagi evropskega naloga za prijetje in predajo, ki ga je razpisalo slovensko sodišče, v začetku meseca pa je policija zoper njega razpisala tudi tiralico, saj zoper njega v Sloveniji poteka sojenje zaradi spolnih zlorab mladoletnih otrok. KONČNO.

Dejstvo je, da je lama slovenskemu pravosodju nedosegljiv že vse od leta 2012, ko ga je policija zaradi prijave o spolnem nasilju njegovega posvojenca Jimmyja Lopeza sprva priprla, nato pa po umiku ovadbe – ko so nanj nečloveško pritisnili lamovi zvesti sledilci – izpustila na prostost. Lama jo je takoj popihal, sprva na Madžarsko, na koncu je pristal v rodni Franciji.

Danes, ko so ga prijeli, je šla v tisk knjiga z naslovom Varna hiša groze.

Tudi tam je že bil obsojen zaradi spolnega nasilja, a je po preteku več desetletij njegova kazen že izbrisana iz kazenske evidence. No, razen dela sodbe, ki mu dosmrtno prepoveduje ukvarjanje z otroki. A to ga ni ustavilo pri vseh njegovih nadaljnjih ostudnih dejanjih na škodo otrok tako po svetu kot v tudi v Sloveniji.

Sojenju v Ljubljani, ki se je začelo že pred več kot enim letom in kjer mu poleg Jimmyja večletno spolno zlorabo očitata njegova posvojenka iz ruske sirotišnice Katja Pančur in še ena deklica, ki je obiskovala kongregacijo, se je uspešno izogibal. Pri tem je bil tako uspešen, da je vmes zastaralo kaznivo dejanje krive ovadbe.

Pred leti je namreč naznanil, da sta ga na Golovcu z nožem poškodovala neznanca, policija pa je med preiskavo ugotovila, da se je nožkal kar sam. Po mojih informacijah, ker si je »duhovni« človek nadvse prizadeval, da bi dobil dovoljenje za nošenje orožja. Je namreč strasten strelec.

Kako gre duhovnost skupaj z orožjem, je že drugo vprašanje. Včeraj, ko je zakrožila informacija, da so ga končno prijeli, je v tisk odšla tudi knjiga z naslovom Varna hiša groze. V njej Katja Pančur podrobno popiše, kakšne posledice čuti zaradi kar sedem let dolge spolne zlorabe tega meniha, skozi čigar roke, ki 'zdravijo', je šlo na stotine otrok iz Slovenije, Madžarske, Tibeta, Indije.