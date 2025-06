Kolumna Gordane Stojiljković: Gibalno nenadarjena

Ravnokar je končala osnovno šolo. S samimi peticami je vpisana na najbolj prestižno ljubljansko gimnazijo. Devet let je trenirala taekwondo, ima črni pas in je s certifikatom vpisana na svetovni seznam taekwondoistov, eno leto je bila članica mladinske reprezentance. Ima kup priznanj na državni ravni.

Že deseto leto trenira tudi izrazni ples. Tudi tu žanje neverjetne uspehe na državni ravni. Je prejemnica bronaste značke Mete Vidmar, ki jo prejmejo posamezniki za aktivno udejstvovanje na področju plesne dejavnosti. Na šoli, kjer je tekmovala skoraj na vseh šolskih športnih tekmovanjih, ni imela statusa športnice, temveč status vrhunske mlade umetnice na področju plesa.

Na valeti je od šole prejela pokal kot tretja najboljša devetošolka na športnem področju. Skratka, otrok, ki bi si ga želel vsak roditelj. Potem so to deklico, ki vso svojo energijo in čas namenja športnemu udejstvovanju, povabili k oceni o nadarjenosti.

Šola je devetošolki podelila pokal za tretjo najboljšo športnico devetletke.

Njeno nadarjenost so prepoznali na učnem in literarnem področju, medtem ko so jo na športnem ocenili kot gibalno nenadarjeno. Prosim???? Kaj pa mora otrok še doseči, da lahko prepoznajo njegovo vrednost? Šola ji je podelila pokal za eno od treh najboljših športnic devetošolk, na testu, ki je vseboval osem predpostavk, ki so se ocenjevale z oceno od ena do sedem, pa jo je samo njen učitelj športne vzgoje prepoznal kot nadarjeno.

Kot takšno bi jo morala prepoznati še dva učitelja športne vzgoje, pravijo na šoli. Namesto da bi se veselila počitnic in vstopa v novo življenjsko obdobje na gimnaziji matematične smeri, je povsem obupana. Ocena, da ni gibalno nadarjena, je pod vprašaj postavila njeno vrednost, ves njen trud, vse dneve, ko je trdo garala, da je lahko blestela na šolskih in državnih tekmovanjih. Moram reči, da tudi sama težko najdem argumente v prid šoli oziroma tistim, ki so sprejeli takšno odločitev. Sploh kontradiktorne ocene, ko šola nagradi tvoje športno udejstvovanje s pokalom, potem pa ti reče, da na športnem področju nisi dovolj dober.