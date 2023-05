Komentar Gordane Stojiljković: Femicid

Vsakič, ko se spravljam pisati kolumno, si rečem, tokrat se bom lotila kakšne zabavne teme, dogodivščine, navsezadnje imam doma najstniško hčer, ki je v teh letih neizmeren vir navdiha. Pa skoraj ne mine teden, da se v naši čudoviti državi ne zgodi kaj takšnega, kar me ne le zgrozi in osupne, temveč predvsem razžalosti.

Tako smo bili minuli konec tedna znova priča uboju ženske, stare 27 let. Še bolj grozljivo je, da je njen krvnik star komaj 20 let. 20 let. Gre za par, ki je bil skupaj malo časa. Kar pomeni, da za seboj nista imela neke čustvene prtljage v smislu dolgotrajne zveze, nerazumevanja, nista imela sporov glede delitve premoženja, predodelitve otrok … In znova mi že od vikenda v ušesih odzvanja beseda femicid. Kajti za to gre, za umor ženske na podlagi spola. Čeprav si predstavljamo, da smo na sončni strani Alp vsi fajn in se imamo radi, da ni razlik med moškimi in ženskami, pa globoko ukoreninjene družbene norme podpirajo diskriminacijo in nasilje nad ženskami.

Seksizem, mizoginija, patriarhalne strukture ter družbeni in kulturni vzorci, ki omalovažujejo, nadzorujejo ali objektivizirajo ženske, so kazalci naše navzven sodobne družbe, globoko v sebi pa gnile. Seveda so lahko vzroki umorov žensk povezani z nasiljem v partnerskih odnosih, duševnimi težavami, zlorabo substanc, revščino, neukostjo – čeprav že ptički čivkajo, da se nasilje dogaja tudi za vrati izobraženih ljudi –, predvsem pa še vedno s pomanjkanjem podpore žrtvam na sistemski ravni.

Spomnimo se samo, kako je peterica, obtožena skupnega posilstva 15-letnice, minuli mesec s sodišča odkorakala oprana vseh grehov. Kaj preostane tako mladi punci, žrtvi, ki ji je celo pravosodni sistem prisolil tako močno zaušnico, da se bo težko pobrala? Kaj takšna sodba sporoča ostalim žrtvam nasilnih dejanj, je retorično vprašanje. A dejstvo je, da ko bomo ustavili femicid kot obliko premoči nad ženskim spolom, bomo ustavili tudi nasilje v družbi. In le upam lahko, da se bo moja najstnica na poti v odraščanje znala v velikem loku izogniti nasilnim, manipulativnim, narcisističnim tipom.