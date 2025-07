Kolumna Gordane Stojiljković: Brezdomni

Čeprav sem se pred leti zgražala nad tem, da mladi, čeprav s končanimi šolami ali rednimi službami, ostajajo na plečih staršev in v hotelu mama, sem te dni osupla nad dejstvom, da vedno več mladih ostaja dobesedno na cesti. V samo desetih dneh sem se namreč pogovarjala s kar tremi 40-letniki, ki so tako rekoč brezdomni.

V enem primeru ima mlad moški sicer streho nad glavo, a vam povem, da bi bilo bolje, če je ne bi imel, kajti v tem domu lahko fašeš najmanj mišjo mrzlico, če ti vmes na glavo ne pade kakšen del hiše, ki komajda stoji. Prosil me je, ali mu lahko pomagamo. Le kako, če pa prejema mesečno plačo? In ne sodi v nobeno od kategorij ljudi, ki bi v bralcih vzbudila sočutje, saj ni ne invalid, ne star, ne otrok. Gre za človeka v najboljših letih, ki bi po vseh regelcih lahko poskrbel zase in svojo eksistenco.

Pa kdo bo imel otroke, da bodo potem rasli in spali v avtih in na avtobusnih postajah?

V drugem primeru mlad moški dejansko nima doma in že nekaj časa spi na avtobusni postaji, kjer je pogosto tarča mladoletnikov. S socialno podporo absolutno ne zmore plačevati oderuških najemnin. Potem pa se dobim s 40-letnikom, nagrajencem naše nagradne igre, da bi mu izročila bon v vrednosti 200 evrov, a nam že v startu pove, da ga na domačem naslovu ne bomo našli. Trenutno je na bolniški, spi v avtu. »Najem za 16 kvadratov veliko sobo stane 700 evrov, to pomeni, da mi od plače ne ostane nič,« pravi in doda, da že šest let ni bil na morju. Pa kako daleč smo zabredli?

Ne rečem, da so pomoči potrebni tisti, ki zaradi različnih razlogov niso sposobni delati in zaslužiti za osnovne življenjske potrebščine, a to, da delovno aktivni ljudje ne zmorejo plačevati v nebo vpijočih cen precenjenih nepremičnin, je vrh naše nesocialne države. Zakaj se ne zgledujemo recimo po državah severa, kjer imajo uzakonjeno, da najemnina ne sme presegati tretjine plače, če pa se to že zgodi, pa država to razliko krije. In potem se na drugi strani zgražamo nad nizko rodnostjo. Pa kdo, za vraga, bo imel otroke, da bodo potem rasli in spali v avtih in na avtobusnih postajah? Pritisk, da se mlad človek čim prej osamosvoji, tako absolutno ni v skladu s finančnimi zmožnostmi. Zato tokrat hvala vsem hotelom mama, da svojih odraslih otrok ne vržete na cesto.