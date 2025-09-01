Kolumna Gorazda Nejedlyja: Rumena, Oražmova družina

Minuli teden so domžalski nogometni privrženci prižigali svečke za pokojnikom (NK Domžale). Enega vlagatelja je zamenjal drugi. Zapis na spletni klubski strani predsednika Domžal Staneta Oražma je bil srce parajoč, češ, pred nami je novo obdobje. Lepše!

Nekdanji (hrvaški) vlagatelji niso imeli kaj pokazati že ob prihodu. Po pobegu so stare sile obtožile, da so skrivale resnične dolgove. Nasledil jih je famozni italijanski poslovnež Francesco Guardascione. Kdo je in še kakšno bolj neprijetno vprašanje bi si zaslužilo odgovor predsednika z najdaljšim stažem med slovenskimi prvoligaši.

Domžale so bile zgodba o uspehu v samostojni Sloveniji. Nastajala je v srečnih okoliščinah, brez katerih je pri nas ne bi bilo mogoče ustvarjati. Povezane so bile z odzivnostjo in naklonjenostjo domačega okolja. Domžalsko je dopolnjevala nekdanja županja in predsednikova bivša žena Cvetka Zalokar, ki je s trdno mestno podporo klubu omogočila infrastrukturni razvoj in onemogočila zdrs ob morebitnem neuspehu ali zastoju. V pravem pomenu besede je delovala rumena družina, Oražmova!

Domžalski preobrat ima jasno sporočilo. Očetu šampionskih Domžal Stanetu Oražmu je zmanjkalo volje, energije in entuziazma, kakršnega naj bi imeli vodilni funkcionarji, če želijo ustvariti zgodbo o uspehu. Pokopal ga je tudi nepotizem in odločitve ambicioznega sina Mateja Oražma. Želel si je mirne predaje že močno načetega kluba v roke nekomu, ki bo Domžale obdržal na prvoligaškem zemljevidu in ne bo odpiral omar, iz katerih bi padali okostnjaki.

Malo verjetno je, da bo Italijan rešitelj. Izkušnje niso obetavne. Goričani se 12 let ne morejo postaviti na noge, ker so upali, da bodo njihove napake popravili Italijani.

Kako lepo se je nekoč slišalo je suis, jaz sem Domžale! Zdaj je bližje au revoir, na svidenje, Domžale.