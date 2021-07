Kolumna Dušana Malovrha: Zlatka

Zaradi 6000 evrov dolga je šlo na boben stanovanje, tedaj vredno približno 135.000 evrov. Pa bi šla lahko garaža.

Zlatka Olah FOTO: Osebni arhiv

Če sem iskren, tistega januarskega dne pred šestimi leti nisem verjel, da bodo Zlatko deložirali iz blokovskega stanovanja v Liminjanski ulici v Luciji. Resda si je jezična obalna gostinka romskih korenin nakopala kar nekaj dolga, vendar se je trudila, da bi ga odplačala. Nisem verjel, da bodo nekdanjo miss topless Jugoslavije res vrgli iz stanovanja, ki je bilo dom tudi njeni hčerki ter mladoletnima vnuku in vnukinji.Toda Zlatkino edino nepremičnino so že prodali na dražbi, in to kakšni! Zaradi nekaj več kot šest tisoč evrov dolga je šlo na boben 70 kvadratov, tedaj vrednih približno 135.000 evrov! In zakaj sodišče ni prodalo Zlatkine garaže? Vredna je bila okoli 16 tisočakov, popolnoma dovolj, da bi z njeno prodajo poravnali ves dolg. Tako pa so prodali stanovanje za 80.000 evrov in po plačilu pufa si je Zlatka s preostankom lahko kupila le neugledno kletno garsonjero.Obupana 53-letnica je imela v bojih s sodnimi mlini še manj možnosti kot don Kihot z mlini na veter. V najtežjih trenutkih pa ji je prisluhnil in priskočil na pomoč odvetnik Kljajić. Pomagal ji je pro bono, kot se reče, zastonj. Ni bilo težko videti krivice, ki se je godila pred našimi očmi – da tu nekaj smrdi do neba, se je videlo iz aviona. Zato smo Zlatki prisluhnili tudi mi. Enajstega januarja 2015 smo priobčili prvi članek v Nedeljskih novicah, do danes se jih je v tem časopisu in v Slovenskih novicah zvrstilo skoraj trideset. Da je bil boj za pravico težak, da res ni bilo lepo, govorijo že naslovi: Zlatka se je pred rubežniki s plinskima jeklenkama zabarikadirala v stanovanje, 9. marca bom zagorela kot bakla, Spisala poslovilno pismo, na dan žena se bo zažgala, Deložiranka Zlatka Olah oproščena, Sodnica črnograditeljica ovadila Olahovo, Olahovi so vrnili garažo, Grozila z bombo, dobila bo odškodnino ...Če sem iskren, nisem bil prepričan, da bo Zlatki uspelo, potem ko so jo enkrat vrgli iz stanovanja. Vendar smo še naprej spremljali kalvarijo Lendavčanke. Zlasti potem, ko je naša primorska dopisnica ob spremljanju Zlatkine zgodbe razkrila še cel kup drugih nečednosti na Obali. Pravo pravcato črnograditeljsko hobotnico.Ne vprašajte me, koliko od teh razkritih zgodb je dobilo epilog na sodišču, toda v današnjih Slovenskih novicah lahko z velikim zadoščenjem in tudi ponosom pišemo vsaj o enem sodnem epilogu, Zlatkini dokončni, pravnomočni zmagi: upravičena je še do 57.000 evrov z obrestmi ter poravnanja stroškov. In kdo bo plačal sodno »katastrofalno malomarnost«, kot se je izrazil odvetnik Kljajić? Država, jasno. Se pravi, mi, davkoplačevalci.