Kolumna Dušana Malovrha: Vrnitev

Ker sem prilično ziheraške narave, ker ne maram nakupovalne mrzlice pet pred dvanajsto in ker zaradi koronakatastrofe nisem pričakoval, da bodo pred prazniki dvignili zapornice in nas iz karantene izpustili v stampedo po trgovinah, sem letošnji novoletni šoping opravil po spletu. Že zdavnaj. Resda so se zaradi zmešane dostave tudi darila dobrih mož zamešala in je otrok debelo pogledal, ko je darilo iz pisma dedku Mrazu prinesel že Miklavž, drugače pa je letošnja uporabniška izkušnja kar v redu. Glede na razmere. Z Jeffom Bezosom, ki mu je tudi moja malenkost pomagala, da se je letos še utrdil na prestolu najbogatejšega zemljana, tradicionalno dobro sodelujem, v hitrosti in ponudbi so se popravili tudi domači spletni trgovci. Letos sem vstopil še na kitajski trg, vendar se mi zdi, da ga bom že letos tudi zapustil. Dostavni roki so izjemno dolgi, dobava nezanesljiva; pri meni se je zalomilo že pri drugem naročilu. In komu se da za neko ceneno štant robo napisati goro mejlov v pingpongu z dobaviteljem?



Eno glavnih vprašanj, ki gloda ekonomiste, trgovce, kupce in ves poslovni svet, je tako: ali se bo kupec po pandemiji vrnil v trgovine in spet osebno, se pravi fizično nakupoval ali pa bo ostal na spletu, kamor ga je pregnal covid-19. To je seveda vprašanje za milijarde dolarjev, peti najbogatejši Slovenec, Damian Merlak, pa je napovedal – vrnitev. Tradicionalni način dela bo ostal, ocenjuje poslovnež, njegovemu mnenju pa pritrjuje tudi večina sodelujočih v tokratni anketi Nedeljskih novic in portala slovenskenovice.si: kljub skoraj dvomesečnemu zaprtju neživilskih trgovin je namreč novoletna darila kar 47 odstotkov vprašanih kupilo fizično. Četrtina je nakupovala po spletu, slaba četrtina pa se je letos odločila za izdelavo daril doma. Sam, kot rečeno, sem se zatekel na splet, ampak v bistvu si nabavljanja številnih izdelkov prek interneta ne predstavljam. Izbiranje srajce ali suknjiča, denimo, sploh pa čevljev, kjer lahko zamočim, pa če jih trikrat pomerim. Moj sklep za leto 2021 oziroma čas brez korone je zato jasen. Vrnil se bom. Če se bom imel kam vrniti.