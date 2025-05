Kolumna Dušana Malovrha: Sudija lopove!*

Čakajoč na prenos polfinalne tekme nogometne lige prvakov med Paris SG in Arsenalom sem v sredo zvečer pokukal še na program, kjer so iz dvorane Tivoli prenašali finale druge lige regionalnega košarkarskega tekmovanja ABA med ljubljansko Ilirijo in sarajevsko Bosno. Preklopil sem ravno v trenutku, ko so se kamere obrnile od košev in TV-občinstvu pokazale nenavaden prizor: legenda slovenske, jugoslovanske, evropske in svetovne košarke Ivo Daneu je v spremstvu uradne osebe zapuščal prostor za VIP-goste. Mu je postalo slabo, sem se ustrašil prvi hip, gospod ima vendar že 87 let. Na srečo ni bilo nič takega – bilo je nekaj popolnoma neverjetnega: upokojenca so ukazali odstraniti sodniki, natančneje, glavni sodnik Uroš Nikolić. Le kaj je zagrešil?

Kot je povedal sam, je zgolj na glas komentiral in še s kretnjo pokazal, da je bil storjen prekršek, koraki. No, pa je moral za kazen odkorakati: svetovni prvak, dvakratni svetovni podprvak, srebrn na olimpijskih igrah, trikrat drugi in enkrat tretji na evropskem prvenstvu, šestkratni šampion Jugoslavije, športnik Slovenije in Jugoslavije. Dres z njegovo številko 13 je Olimpija vzela iz prometa, nihče več v tem ljubljanskem klubu je ne bo nosil. Ja, tak velikan je Ivo.

Leta 1970 je v Tivoliju kot kapetan vodil reprezentanco do naslova svetovnih prvakov, leta 2025 so ga od tam napodili kot huligana.

Na neformalnem druženju po tekmi se je direktor lige ABA menda posul, pardon, zasul s pepelom, češ da se odstranitev nikakor ne bi smela zgoditi, saj da so tekme namenjene obiskovalcem, za njihovo sprostitev in da morajo delilci pravice pač prenesti kakšno pripombo na svoj račun. In da najbrž sodnik niti ni vedel, koga je napodil, je še ugibal direktor. Ampak četudi dotični sodnik res nima pojma o zgodovini športa, od katerega živi, vendarle piska tudi na precej pomembnejših tekmah, v evroligi in obračunih v Srbiji. In tam je vse drugače.

Nedolgo tega sem si ogledal košarkarski derbi v Beogradu. Ne boj, mesarsko klanje. S tribun proti parketu so letele serije najhujših kletvic, gromoglasno skandiranje in žaljenje. Samo streljali se niso. Pa sodniki niso nikogar deložirali. Zdaj pa so si balkanski sodniki – dva srbska in en hrvaški – sredi Ljubljane zdravili bogvekakšne komplekse in se znesli nad našo in svetovno legendo. Na svetovnem prvenstvu leta 1970 je Daneu v Tivoliju kot kapetan vodil jugoslovansko reprezentanco do zlate kolajne, leta 2025 so člana hiše slavnih svetovne košarkarske zveze FIBA (Hall of fame) iz slavne Hale Tivoli napodili kot huligana. Sramota.

* sodnik lopov