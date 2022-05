Kolumna Dušana Malovrha: Programa sta dva

Dvojina. Ne ednina. Ne več ena in edina nacionalna televizija. Nacionalki bosta dve, je sklenil programski svet RTV Slovenija. No, dva informativna programa, če smo natančni, ampak informativni program je seveda paradni konj državne televizije. Zdaj pa naj bi imeli na razpolago prvega in drugega, levega in desnega, rdečega in črnega ali kakor se bodo že usmerile ali obarvale informativne oddaje na prvem in drugem. Kadri za novi informativni program menda že nekaj časa zavzeto vadijo in pripravljeni čakajo v nizkem startu, da naskočijo gledalce.

Mnogi so ob tej odločitvi skočili v zrak, češ da gre za politizacijo, kar je generalni direktor RTVS kajpak odločno zanikal in spremembe utemeljil s kadrovskimi in programski razlogi. Ne glede na zagotovila, da politika pri tej pomembni spremembi nima prstov vmes, se bosta dva informativna programa politizaciji seveda težko izognila. Že samo zaradi tega, ker res ne bo zgledalo, da po novem ločeni veji informativnega programa o isti zadevi poročata enako ali podobno.

Politizacija gor ali dol: morda pa to ni slaba ideja, če pomislimo, kako razklana je slovenska javnost v večini pomembnih zadev: fifti fifti, čez palec. Bodo pač ta levi poslušali ta leva poročila, ta desni desna. Naši naše, vaši pa vaše. In politična korektnost bo morda končno postala manj korektna, če že ne nekorektna. Kar sploh ne bi bilo slabo. Poleg tega z ločitvijo odpade ključni razlog neplačevalcev RTV-naročnine. Edini, ki jih je lahko strah, da bodo nasrkali v navzkrižnem ognju, so nevtralni gledalci na sredini, ki nočejo gledati ne levo ne desno.

Ob izdatnem povečanju izdatkov za novo četico novinarjev v RTV-hiši, njena armada zaposlenih že zdaj golta velikanska proračunska sredstva, pa bi veljalo razmisliti tudi o ukinitvi financiranja paradržavnih medijev. Ali pa na te paradržavne medijske pipice prisesati še kontra kader. Drugi program. Se pravi novinarje, ki bodo pokrili še drugi politični pol.

Bosta ločena informativna programa o čem še poročala enotno? Srčno upam, da vremenarka ne bo napovedala fašistične nevihte ali komunistične suše. In da se športniki ne bodo ločevali na orle in sokole, kot je bilo med vojnama. Saj levičarski navijači nimajo nič proti, da Rogla zmaguje z vtetoviranim velikim križem na podlahti, desničarski pa prenesejo, če se pojavi fuzbalski genij kot nekoč Maradona z revolucionarjem Che Guevaro na bicepsu.