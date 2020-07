Kolumna Dušana Malovrha: Poletje v kletki

Zgledalo je že vse tako lepo, da smo kar pozabili na to beštijo, tega aliena, ki potuhnjeno švigašvaga med nami. Zadnjič sem premierno obiskal v novozgrajeni trgovski megakompleks v Ljubljani. Bolj firbec pasel kot kupoval. Po prvih metrih v sicer izjemno prostorni avli sem se med množico ljudi začel počutiti nelagodno. Malo zato, ker že vse od začetka koronavirusne krize nisem bil v gneči, predvsem pa, ker sem vstopil brez maske. Ko sem si jo nadel, pa sem bil spet čuden, saj je bila velika večina kupcev in trgovcev zgoraj brez. Popolnoma sproščeni.



No, gneča je bila tudi v dnevni sobi pri prijateljih. Na prvem pokoronskem snidenju šest oseb išče krivca za nastale razmere v državi. Resda smo sedeli na različnih bregovih, a za omizjem tako strastno zagovarjali vsak svoje stališče, da o upoštevanju socialne distance ni moglo biti govora. Bili smo v neposrednem kapljičnem prenosu in bognedaj, da bi bil kdo med nami okužen. Izplen koronavirusa bi bil najbrž še večji, kot je bil na sestanku mariborskih zdravnikov, ko jih je od devetih prisotnih okužil kar sedem.



Kljub neljubim scenam v domovini in tujini ter zapackani epidemiološki sliki pakiram za na morje: maske, razkužilo, rokavice ... Kopalke nazadnje. Pogoltnem cmok zarečenega kruha, ampak naj bo, zaradi otrok, si mislim. Bo pa treba zelo paziti, da se ne okužimo, poleg tega pa biti na preži in na tekočem z informacijami, da ne obtičimo v kaki rdeči coni, ki je bila še predvčerajšnjim zelena. Še vedno je tudi cel kup neznank v zvezi s korono, ni jasno, na primer, ali se bo na morju potapljala z nami ali bo raje ostala na suhem. Seveda strokovnjaki vsak dan odkrijejo kaj novega, kar nam koristi pri spoprijemu z nevidnim sovražnikom. Da korona ne zgasne niti v najhujši pripeki, denimo, je zdaj že jasno celo svetovni zdravstveni organizaciji. Trump pa je za svoje pokupil svetovne zaloge (in še trimesečno proizvodnjo) zdravila remdesivir, ki poleg deksametazona menda edino dokazano pomaga obolelim za covidom-19. America First, Najprej Amerika. Bodimo egoisti tudi mi. Ostanimo zdravi, kjer koli že bomo to poletje.