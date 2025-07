Kolumna Dušana Malovrha: Nepolicijska država

No, tudi sam se je zapletel, vendar je interpelacija v državnem zboru očitno manj zapletena, kot je urejanje skrajno napetih odnosov med tako imenovanimi civili in tako imenovanimi etničnimi na Dolenjskem in v Beli krajini.

Čeprav tja dol menda pošiljajo okrepitve, človeške in živalske, po tleh in po zraku, poslužujejo se konjenikov in vodnikov psov, helikopterjev in dronov. Šef novomeške policijske uprave je med govorancami o zapletenih razmerah še zagotovil, da »zdaj poleti v nočnem času v okolico vasi in na polja napotujemo policiste in rezultati so, saj smo že prijeli krivolovce z orožjem in plenom«. Šentjernejski policisti so v ponedeljek ponoči res prijeli krivolovce z orožjem in plenom – zadeva po neuradnih informacijah spada v romsko problematiko.

Kaj pa, če bi zgrešili zajčka in po nesreči zadeli kako drugo živo bitje, na dveh nogah, denimo, civila?

V prtljažniku osebnega avta fiat stilo – me prav zanima, če je bil registriran – so prevažali poginulo srno in zajca. Policist je v jarku z vodo našel odvrženo puško z dvema nabojema. »Zoper osumljence bodo po zaključeni preiskavi na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo. Po opravljeni kategorizaciji bodo ukrepali tudi zaradi posedovanja nezakonitega orožja,« so zapisali pristojni.

Policisti so torej preiskali pet krivolovcev, avto in širšo okolico. Pravilno, gre za hudo kaznivo dejanje. Morda so lovili divjad celo v bližini naselja. Kaj pa, če bi zgrešili zajčka in po nesreči zadeli kako drugo živo bitje, na dveh nogah, denimo, civila? Ali pa bi slednjega zamenjali za srnico? Tragične zamenjave so se že dogajale, in to izkušenim članom zelene bratovščine.

Najmanj, kar bi ob vseh zapovedanih procedurah in v tako napetih razmerah pričakovali, je to, da bi pri vseh petih prijetih divjih lovcih opravili tudi hišno preiskavo. Kajti če ob vseh ugotovljenih dejstvih ne obstaja dovolj utemeljen sum, da bi dobili dovoljenje za hišno preiskavo, potem res ne vem, kaj odločevalci še potrebujejo. Da imajo državljani Slovenije doma čedalje več nelegalnega orožja, tudi vemo. Torej, spoštovani minister in vsi navzdol: ali (bo)ste preiskali bivališča osumljenih?