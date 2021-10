Kolumna Dušana Malovrha: Mojstri

Kar slišim kolega. »Pa kaj ti je, da se zdaj spravljaš v to? A ti ni jasno, da je zdaj predrago? Zakaj taka naglica?« Ni naglica, življenje je. Kravice rastejo, štalca je pretesna ... Kvadratov je premalo, nekaj deset jih bo treba prizidati. Za malo večjo uto po besedah strokovnjakinje še pred par leti nisi potreboval gradbenega dovoljenja, zdaj pa – glej fotko spodaj. Cel fascikel! (Na sliki so trije, ker so v dveh kopije dokumentov za vse mogoče in nemogoče službe in zahteve.) Še preden se bo zasadila prva lopata, je moralo miniti precej več kot leto dni nabiranja papirjev.



Dvakrat se je pošteno zataknilo pri naši vrli birokraciji. Tisti, ki se jim že prej ni ljubilo pretegniti, so seveda z obema rokama pograbili covid, omejitve in ukrepe. Ni bilo lepšega opravičila za počasnost, mar ne? Dvakrat je bilo torej treba posredovati s povišanim in manj prijaznim tonom, da je spet steklo. Treba pa je priznati, da na vsej mučno dolgi (in dragi) poti do papirjev z one strani šalterja ni bilo niti enega samega namiga za kakšno podkupnino. Čeprav sem veliko bral in slišal, mi ni bilo treba podmazati ne Janeza, imenovanega 10 procentov, ne Francija, ki ga kličejo 25 procentov. Res pa je, da nisem niti poskusil, in res je tudi to, da je trajalo skoraj leto in pol do pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Ker če niste vedeli, samo gradbeno dovoljenje v naši državi ne pomeni nič, imeti morate še pravnomočno gradbeno dovoljenje. Očitno mora z mojim prizidkom zaslužiti pol javne uprave, preden se lahko prava dela začno. Zato kar ne morem verjeti napovedim, da bo novi gradbeni zakon pridobitev gradbenega dovoljenja skrajšal na 30 dni in da za začetek gradnje ne bo treba čakati še na pravnomočnost.



Ob domnevno izjemno natančni in strogi birokraciji ter vseh teh zahtevah, ki jih mora izpolniti investitor pred gradnjo, je neverjetno, koliko nepravilnosti je nedavno ugotovila gradbena inšpekcija. Preverili so 216 gradenj in nepravilnosti odkrili v kar 42,7 odstotka primerih, izdali so 63 inšpekcijskih odločb, 10 odstotkov več kot leta 2020. Kdo je torej bolj nor: tisti, ki gradi po predpisih, črno na belem, ali tisti, ki se gre raje na črno?



No, ko je gradbeno dovoljenje pravnomočno, pride končno na vrsto delo, izvajalec. Če ga dobiš, seveda. Čeprav so cene poletele v nebo, se namreč noro veliko gradi, obnavlja, popravlja. Menda je denar poceni in banke kredite kar mečejo za ljudmi ...



Skratka, da uloviš mojstra, moraš imeti srečo, zvezo ali preveč denarja. Noah Charney, na primer, ameriški pisec na sončni strani Alp, se je v televizijskem intervjuju na moledovanje novinarja, naj vendar pove vsaj eno negativno izkušnjo z življenjem v njemu tako ljubi Sloveniji, spomnil samo – mojstra. Ki ga ne dobi in ne dobi. Na številne poizvedbe celo odgovora ni dobil, niti enega. Pa kaj mu ni jasno, Američanu? Kdo se bo pa mazal za neko terasico ...

