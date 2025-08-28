Kolumna Dušana Malovrha: Matične celice

Konec meseca se izteče rok, do katerega mora podjetje v stečaju Biobanka po navodilu Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke najti ustanovo, ki bo prevzela shranjevanje vzorcev popkovnične krvi in tkiv otrok. Okoli 4000 staršev je za storitev plačalo po približno 2000 evrov, skupno gre za lepe milijončke, zdaj pa trepetajo, da so matične celice njihovih otrok pred zavrženjem, če za hranjenje ne bo poskrbela država.

Ko smo pri nas doma imeli prvega otroka, je bila »celična« kampanja na vrhuncu. Mediji so medicinski stroki na stežaj odprli vrata in v kratkem času je bila ustvarjena klima, kot da je družina brez popkovnične krvi v hladilniku zaostala in v veliki nevarnosti. Tedaj se še ni veliko slovenskih firm ukvarjalo s temi dragocenimi shranki. Mi smo zato zaupali avstrijskemu podjetju. Njihov kurir pa je ob rojstvu našega prvorojenca kiksnil bolnišnico – kot da v Ljubljani ne bi bilo samo ene porodnišnice.

Nas v primeru nuje tam nekje res čaka varno shranjena rešilna tekočina?

Mati, za katero je bil dokaj dolg in naporen porod, je bila le še v na pol budnem stanju, ko se je avstrijski herr kurir malo pred polnočjo le prikazal, pobasal tovor in ga odpeljal na sever. Mamica in ponosni očka sta lahko zatisnila oči in zaspala. Na oddani paket sta z leti skoraj pozabila, saj so bili vsi v družini zdravi in nista potrebovala celic, ki pomagajo pri nekaterih hudih boleznih.

Ko je prišel drugi otrok, nihče ni pomislil, da bi ponovili postopek. Nihče nas ni vlekel za rokav, češ, naredite to za svojega otroka. Tudi mediji niso več tako navijali za hrambo matičnih celic (za vsako ceno). In očka je lahko ponosno prerezal popkovino. Za svojo dušo in povezanost z novorojenčkom.

Poleg tega je prevladalo prepričanje, da nas v primeru nuje tam nekje čaka varno shranjena rešilna tekočina. Ko pa je podjetje z našimi matičnimi celicami zamenjalo lastnika, smo se zdrznili. Ali smo se premalo zanimali za usodo paketa, čeprav smo tu in tam slišali za težave tovrstnih podjetij?

Spletna stran avstrijske shrambe je bila videti v redu, lepo urejena. Ampak to še nič ne pomeni. Tudi na strani propadle Biobanke se namreč še vedno bere: »Mi delamo drugače od ostalih ponudnikov. Shranite matične celice pri vodilni slovenski biobanki ...«