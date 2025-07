Kolumna Dušana Malovrha: Kam (ne) bi šel

Še preden so pod streho letošnje počitnice, že iščemo destinacijo svojega naslednjega oddiha. Zgodnje rezervacije so pol uspeha. Morda v tem trenutku še ne poznam cilja, trdno pa vem, kam moja noga ne bi stopila, pa če mi plačajo.

Seveda ne potujemo na krizna območja vojn, agresij in genocidov. Niti malo me ne vleče v dežele, kjer so denimo ženske manjvredna bitja in se ne smejo šolati dlje kot do poštevanke in abecede. Še tako čudoviti kotički narave ali razkošni resorti izgubijo čar, če so zgolj oaza sredi diktatorskega režima, če smejo uživati le turisti, vse naokoli pa sama beda in trpljenje. To ni turizem, (pravi) turizem so res ljudje. Četudi se z njimi na potovanju niti ne srečaš, začutiš njihovo naklonjenost, lahko pa tudi sovražnost.

Ali vas vleče na oddih tja, kjer vam domorodci nastavljajo smrtno nevarne pasti?

V Mostarju v Bosni in Hercegovini so pretepli turista, ki je skočil v reko s Starega mostu. Švicarski instagramski (avan)turist je čofnil v Neretvo le par metrov od gumenjaka. Res je butelj, Luca Bonto mu je ime, ampak ali zato res prebutaš človeka, turista. In mu jebeš vso familijo, kot je slišati na posnetku ogorčene domačine, ki so skakalca ozmerjali, ko je lezel iz reke. Fasal jih je, ker je spravil v nevarnost sebe in druge, v prvi vrsti pa zato, ker je skočil brez dovoljenja in napovedi. Ker je tako rekoč oskrunil tradicijo skokov s »svetega« mostu, so mediji pojasnjevali, skoraj opravičevali napad. Mimogrede, med vojno ob razpadu SFR Jugoslavije so originalni Stari most prav ljudje s tistih prostorov zrušili s precizno odmerjenim topovskim strelom. Nak, niti v Mostar me ne vleče ...

Sicer pa smo tudi Slovenci pokazali, kako malo spoštujemo gosta, ki pride občudovat naš gorski svet. V dolini Vrata so mazači s sivo prebarvali markacije, ki planincem kažejo pot. To je precej huje, kot če gre Madžar na slovenskega vršaca v natikačih, kar nas tako spravlja ob živce, mar ne.

Sploh pa: le kateremu domačemu pokvarjencu se ljubi v hribe samo zato, da zganja vandalizem? No, krožijo govorice, da je bila mazaška akcija organizirana v znak protesta zaradi pobiranja parkirnin v dolini Vrata. Kdo bi vedel, toda, ali vas vleče na oddih tja, kjer vam domorodci nastavljajo smrtno nevarne pasti?