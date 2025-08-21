Kolumna Dušana Malovrha: Gobomanija

Prvič sem slišal, da so turistične agencije organizirale izlete z nabiranjem. Jurčkov je bilo toliko, da niti Chuck Norris ne bi mogel vseh pobrati. Prijatelj me je vsak dan obveščal o podvigih in vztrajno vabil na pohod, toda služba je služba ...

Na delu so bili tudi inšpektorji. Na Pokljuki so strastno lovili kršitelje in dosledno kaznovali tiste, ki so nabrali preveč ali pa na predelih Triglavskega narodnega parka, kjer je nabiranje prepovedano. Pomurski kolega mi je javil, da so prijatelja dobili s polno prikolico, vendar jo je odnesel z razmeroma majhno globo, saj so mu prijatelji skočili v bran in dali izjavo, da so mu odstopili vsak svoja dva kilograma, kolikor je zakonsko dovoljena dnevna bera na nabiralca.

Ko je končno tudi mojo malenkost lahko zagrnila zavesa drevesa, naj bi bilo na dostopnejših krajih že vse pobrano. Zato je bilo treba dovolj visoko in globoko, stran od najdonosnejših, a tudi najbolj obljudenih rajonov, pa seveda daleč od revirja medveda. Gorska etapa, skratka.

Jurčkov je bilo toliko, da niti Chuck Norris ne bi mogel vseh pobrati.

Ta prinaša sproščenost in mir, zahteva pa več kondicije in drugačen pristop ter opremo: predvsem čevlje z dobrim oprijemom, namesto košare, ki je med lazenjem po strmini samo v napoto, denimo kako mrežico za pasom. Kljub slabim napovedim po masovnih akcijah v prejšnjih dneh sem vendarle gojil nekaj upanja: zaradi odmaknjenosti terena, nekaj dežja in polne lune. Tudi ta menda vpliva na glive, da se dvignejo iz zemlje in iz podgobja postanejo gobe. In upanje ni bilo prazno. Prvič v karieri amaterskega gobarja sem se zbal, da imam najbrž več od dovoljenega.

Spet na planem me je takoj zaskočil. Ne inšpektor, ampak turist na gorskem kolesu. Ali ste iz Slovenije, mi lahko pomagate? Kazal mi je zemljevid Kranjske Gore, češki in zastarel, pomečkan. Nič čudnega, da je prepozno zavil, zgrešil planino in se znašel na glavni cesti na meji z Avstrijo. Tudi štirje mladi Nemci so potrebovali pomoč. Kljub najmodernejšim pripomočkom so uspeli za celih 15 kilometrov zgrešiti izhodišče za goro. Tako kot ostarelega Čeha sem jih usmeril na pravo pot. Z veseljem: malo prej sem v gozdu veliko dobil, zdaj sem nekaj malega vrnil. In pomislil na naše gorske reševalce. Koliko (jih) vrnejo šele oni!