Kolumna Dušana Malovrha: Avstrija bo vesela

Petega februarja smo po trimesečnem prestavljanju sinovega obiska pri ortodontu končno prišli na vrsto. Izvedeli smo slabo novico: dosedanja zdravnica, nesporna avtoriteta, s katero smo dobro sodelovali, ne bo več delala v našem zdravstvenem domu, namesto nje bo mlado in malce preveč nemirno zobovje z aparati uravnavala mlajša ortodontka. Odločila se je za drugačen potek zdravljenja, kot ga je bila določila njena predhodnica. Le upam lahko, da bo to dobro za najstnika. Za njegovo zdravje in njegovo denarnico enkrat pozneje v življenju.Petega februarja je bil tudi dan, ko je vlada Janeza Janše končno dala soglasje za vpis na fakultete ter objavila svoj daleč najboljši tvit doslej, in sicer da so povečali število vpisnih mest na medicino.Medicinski faks Univerze v Ljubljani bo tako namesto dosedanjih 165 jeseni sprejel 205 brucev v prvi letnik rednega študija, na mariborski univerzi pa bodo dodali 10 vpisnih mest in število študentov povečali s 96 na 106. Na mariborski medicinski fakulteti bodo v prihodnjem šolskem letu celo prvič doslej izvajali študij mentalne medicine.Tako se bodo morda vsaj otroci mojih otrok nekoliko manj načakali. Na ortodonta, recimo, in zobni aparat. Petega februarja sem med čakanjem na vratih zobne ordinacije namreč prebral – večkrat, ker kar nisem mogel verjeti svojim očem: čakalna doba za prvi ortodontski pregled pri tej in tej zdravnici: september 2024 (redno), december 2023 (hitro), čakalna doba za zdravljenje: redno = 170 dni, hitro = 140 dni. Če je morda kdo pozabil: zdaj se piše leto 2021.Povečanje vpisa na medicinski fakulteti je bilo zato res nujno, in to že včeraj, kot se reče. Neverjetno, toda resnično: navzlic alarmantnemu pomanjkanju kadra se število vpisnih mest na medicini v Ljubljani od šolskega leta 2014/15 do 2019/20 ni premaknilo z mrtve točke 150. V vseh teh letih je bilo število prijavljenih vsaj enkrat večje, od 313 do 370. Kljub navalu in potrebam so se zganili šele predlani in število povečali za 10, na 160.Avstrija bo vesela, pa je najboljši tvit vlade o povečanju vpisa duhovito komentiral neki Tilen, zavedajoč se dejstva, da jo naši možgani vse preradi popihajo v tujino. S trebuhom za kruhom, pardon, desertom. Zato sicer prepotrebni ukrep povečanja vpisnih mest sam ne bo dovolj. Potem ko se bo povečalo njihovo število, bo zdravstveno osebje treba tudi obdržati na delu doma, v slovenskih ustanovah. Če nam to ne bo uspelo, potem bo povečano število študentov medicine pomenilo le še več denarja, ki ga bo ta država vrgla stran. Glede na to pač, da je šolanje na državnih visokošolskih ustanovah pri nas brezplačno.