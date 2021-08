Kolumna Domna Mala: Vsi smo kužni

Nazadnje sem se testiral pred 14 dnevi, ko sva se z ženo vračala s Hrvaške. Z negativnimi testi sva mahala policaju na vstopu v Slovenijo, pa nama je le pomahal nazaj, naj odpeljeva naprej. Kaj, niti papirja se mu ne da pogledati, zakaj sva se pa testirala in pravkar zapravila 40 evrov, je bila čisto zgrožena žena. No, ja, potem sva takšnih zgodb od znancev slišala še več.



V teh dneh se iz Španije, ki je že vse leto rdeča do temno rdeča, vrača naša najmlajša. Preden se bo v Barceloni vkrcala na letalo, bo sicer opravila hitri test, a ji ga v resnici ne bi bilo treba, saj Italijani za turiste v tranzitu tega ne zahtevajo. Torej tudi domov lahko pride brez kakršnega koli potrdila, da ni okužena, ker na slovensko-italijanski meji ni kontrole.



V Španiji je več kot en mesec nihče ni nikjer vprašal za test. Ne v albergih, ne v hostlih, ne v bolnišnici, ko je potrebovala oskrbo gležnja. Pa se je na Il Caminu srečevala z ljudmi s celega sveta – mimogrede, z oktobrom se bo morala na faksu testirati vsak drugi dan.



Priznam, tile testi me begajo, vsa moja logika, pa mislim, da je nekaj premorem, je odpovedala. Zdi se, kot da testov nihče, niti policija na meji, ne jemlje preveč resno, če se lahko sprehajamo po Evropi, ne da bi nas kdor koli kaj vprašal. Na Nizozemskem jih celo ukinjajo, pa na Danskem in v Veliki Britaniji, menda tudi v ZDA. Očitno ne vedo vsega, ali vsaj tistega ne, kar vedo pristojni pri nas.



Naši namreč vedo nekaj, zaradi česar teste predpisujejo vse več ljudem in vse pogosteje. Pri nas vedo, da bodo testi rešili šole in fakultete, bolnišnice, domove za ostarele. Kritično infrastrukturo. In vedo tudi, da se morajo testirati le necepljeni. Ker le oni so nevarni, le oni prenašajo virus. Cepljeni niso nevarni, pa čeprav je cepljena šolska ministrica pravkar zbolela, je okužena in kužna. Ampak njej in drugim cepljenim se ne bo treba testirati, da bodo lahko šli v službo, v šolo, na faks.



Logika mi pravi, da pri nas odgovorni ne vedo nič več kot kje drugje, le drugega načina, da bi se cepilo več ljudi, ne najdejo. Jim bo uspelo necepljene stisniti v kot? Po moji logiki ne. Necepljeni se namreč sprašujejo: zakaj so zadnje številke okuženih v takšnem porastu – ob tolikšnem številu precepljenih in prebolevnikov, kužni pa smo lahko vsi.

