Kolumna Domna Mala: Učite se od Severine

Pred davnimi leti so se vsi registrirali na facebooku in sem se še jaz. Ovca pač. Moje objave so bile omejene na čestitke ljudem, ki so praznovali rojstni dan. Seveda sem jih bil na svoj praznik deležen tudi sam. In mi je v enem trenutku postalo jasno, da smo res vsi ovce: obkladamo se s pr(ij)aznimi puhlicami, pa se dostikrat sploh ne poznamo. Pravi frend ti vošči v živo, ob piru, a ne?



Dolgo sem nato ignoriral FB, med epidemijo pa se spet priklopil in zasledil presenetljivo resne teme, večinoma vezane na razmere, ki so nas vse teple, zaščitne ukrepe, šolanje na daljavo, skratka, kresala so se mnenja in v vsesplošno sprostitev izmenjevali koronavici. Družabno omrežje je postalo to, kar bi moralo biti – družbeno. Ampak ni dolgo trajalo. Spet je vse več objav, ki jih nisem nikdar razumel: recimo fotografija cvetoče potonike in spodaj kup vzhičenih všečkov, oooh, aaah, kako lepo, kako mora to dišati. Moja žena jih ima polne grede, in kaj potem? Ali pa podoba cucka z žogico v gobcu. In spet všečki, joj, kako je sladek. Nič ni sladek, samo jaz sem dobil sladkorno. Čeprav imam dva psa – in kaj potem? Mogoče sem čuden, ampak nikakor ne razumem potrebe po razkrivanju svoje zasebnosti popolnim neznancem. Vrhunec vsega pa so dopustniška javljanja, slovenski feragosto, ki se začne takoj po koncu šole, je tik pred vrati. FB bo spet pokal po šivih od fotografij hrvaških plaž in krožnikov s kalamari ali, če je tošel dovolj debel, obrežnih palm in talarjev z jastogi. Da takšno razkazovanje lahko drago stane, marsikdo ugotovi ob vrnitvi: hišna vrata so vlomljena, televizorja ni več, zlatih verižic in denarja v štumfu tudi ne. Ostala je samo poročna fotografija nad posteljo, te noče nihče. Minuli ponedeljek sta tako dva roparja vlomila k Severini, ki je na instagramu svoje oboževalce pozdravila z Maldivov. Pa so šli diamantki.



Opozorila policije zato velja resno vzeti: dragocenosti in hišne ključe fajn skriti in soseda nažicati, da prazni nabiralnik, meni tudi vsak večer za nekaj ur prižge luč v dnevni sobi. Predvsem pa si na morju vzeti oddih tudi od družabnih omrežij. Če že res morate deliti svojo srečo, lahko še zmeraj žlahti in prijateljem pošiljate MMS-je s tistimi kalamari. Ali jastogi.

