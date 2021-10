Kolumna Domna Mala: Pasje življenje

Gledam oba psa, v kotu dnevne sobe spita na mehkih dekicah, eden zvit v klobčič, drugi prav po človeško na hrbtu. Utrujena sta od tekanja za žogico in zatem briketov, v hiši je tudi prijetno toplo, hladna jutra in večeri so že pred dnevi vžgali peč. Koliko stanejo peleti, seveda nimata pojma, koliko njun vsakodnevni obrok, tudi ne, tovrstne skrbi so rezervirane za nas, najvišje razvite sesalce. Zemlja bo postala pomembna vrednota. V mestnih blokovskih naseljih je nimajo. Imajo pa ulice. In meni, enemu od njih, je jasno, da se bodo peleti še konkretno podražili, ne zgolj za 20 evrov na palet...