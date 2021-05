Kolumna Domna Mala: Osvobodi me

V drugem razredu osnovne šole sem šel na avdicijo za pevski zbor. Tovarišica je pritisnila na tipko klavirja, jaz pa bi jo moral čim bolje posnemati z glasom. A se lahko vrneš prihodnje leto, je rekla. Razumel sem njen namig, da sem brez posluha, in me ni bilo več nazaj. Ker se po dobrih 40 letih tega spomnim, kot bi bilo včeraj, sklepam, da mi je pustilo travme. Ampak ljubezni do glasbe mi ni vzelo. Če že nisem bil kandidat za dunajske dečke, pa lahko poslušam.2



Za prvi našparani denar sem si kupil 800-vatni ojačevalec yamaha s predojačevalcem. Ko se je oče poleti vračal peš iz službe, je menda že na kilometer skozi odprto okno slišal moje Pink Floyde. Tudi sosedje so znali pobutati po vratih. Kasneje, v študentskih letih, sem glasbo, no ja, garažni rokenrol, celo vrtel, v zdaj že pokojnem, a še zmeraj legendarnem Bunkerju. Ob tem sem obiskoval koncerte, Motorheadov, Majk, Partibrejkersov, ACDC, ni da ni, zadnja leta pa se lepo ogvantana z ženo spraviva v opero. Prav žena je bila tudi pobudnica za skupno darilo ob mojem abrahamu: dobil sem hud gramofon, thorensa. Na vasi, kjer zdaj živim, niso navdušeni.



In, seveda, glasbene dogodke spremljam po televiziji. Trenutno Evrovizijo. To je precej mazohistično ravnanje – iz leta v leto bolj trpim. Saj nastopi so tehnično vedno bolj spektakularni in kostumografija ekstravagantna, vendar na silo, ker ne vedo več, kako bolj šokirati. Tako kot je na silo kvazipodiranje družbenih stereotipov, samo spomnite se bradate zmagovalke izpred sedmih let Conchite Wurst. Ali pa naših Sester. Lepo prosim, in kaj potem, če prepeva transvestit ali gej? Na svetovni sceni jih je na stotine.

Glasba je pa vse slabša. Včasih so večinoma peli v maternem jeziku – kar je v resnici smisel Evrovizije –, zdaj bolj ali manj v angleščini. Včasih so aranžmaje prevevali etno elementi, danes poslušamo banalne pop poskočnice, prežvečene balade ali, oprosti, Ana, monumentalne na pol zborovske hvalnice. Vse že slišano, posnemano, mimo. A se zraven tudi vedno nasmejim. Letos sem se ob uvrstitvi Izraela, mimogrede, zelo evropske države – takšna je očitno tudi Avstralija –, v finale s pesmijo Set me free, Osvobodi me. Škoda, da nimajo še Palestinci svojega predstavnika.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji