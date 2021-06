Kolumna Domna Mala: Menstruacija

Narava je ženske res štrafala. Ne samo, da rojevajo, vsak mesec jih obišče še teta s Krvavca. In če žlahta po navadi ob prihodu prinese kakšno darilo, tale samo jemlje: za vložke, tampone in druge higienske pripomočke nežnejši spol odšteje od 70 do 100 evrov na mesec. To je okrog tisoč na leto, v dveh desetletjih torej 20.000 evrov. Preračunano po moško: en dober avto.

Od prejšnjega meseca so razne vate in vatice vsaj manj obdavčene, 22-odstotni DDV so znižali na 9,5 odstotka. Levici to ni dovolj, zavzemajo se za petodstotno stopnjo, ničelna pač po zakonu ne more biti. Njen predlog novele zakona o DDV so pred dnevi obravnavali v državnem zboru in prenos seje na tretjem programu nacionalke je bil zares vreden ogleda. Zabava non plus ultra!



Poslanci, ki so se vključili v debato, namreč niso zmogli izgovoriti ključnih besed: menstruacija, menstrualni vložek, tampon, menstrualna skodelica. Namesto teh so omenjali tiste dneve, posebne izdelke, ženske pripomočke, bilo jim je, zgroženim in ogroženim, prav nerodno. Edina krvava, no ja, svetla izjema je bil predstavnik Levice Matej Tašner Vatovec, ki je menstruaciji rekel – menstruacija.



Besedno izmotavanje v parlamentu je, sem prepričan, preslikava dejanskega stanja v družbi. Ne vem, če večini, številnim moškim pa je zagotovo tako nerodno že poslušati, ko jim dekle/žena/partnerica toži nad trebušnimi krči ali glavobolom, kar dostikrat zabeli z vsesplošno tečnobo, da gredo raje na pir in tam na varni strani pokomentirajo paradajz teden.



Še korak dlje je, česar sem sam pogosto deležen, klic iz kopalnice: Mucica, vložkov mi je zmanjkalo, a greš v trgovino?! (Tole sem malo parafriziral, v teh dneh običajno nisem mucica.) V štacuno pa seveda grem. Prvič je bila to zahtevna naloga: potem ko sem na polici lociral pravo firmo, ponudba je zares bogata, sem moral najti ustrezno barvo in prešteti kapljice. In je recimo kakšna manjkala, zato sem poklical že nestrpno čakajočo in vsled tega zmerno naščeperjeno boljšo polovico ter sredi trgovine, ob pomilujočih pogledih drugih moških strank, pet minut diskutiral o alternativi.



V vseh teh letih se očitno ni nič spremenilo. Poslancem je težko izreči besedo menstruacija, pred blagajno pa tudi še nisem srečal sokrajana, ki bi na trak odložil tampone. Pa bi bilo to tako lahko, samo reči bi si morali: Srečen sem, ker sem moški.

