Kolumna Domna Mala: Bogastvo za toploto

Čeprav se je poletje komaj dobro razmahnilo in mi je pri dobrih 30 stopinjah Celzija znoj curljal po hrbtu, se je žena na internetu pozanimala o cenah peletov, nad katerimi sem jamral že januarja – takrat so bili za 35 odstotkov dražji kot avgusta lani. Treba jih je pa seveda kupovati precej pred začetkom kurilne sezone, ko so najdražji. No, tokrat nisem padel v šok, ampak me je fršlok. Paleta najbolj kakovostnega razreda A1, ki je pred slabim letom stala 275 evrov, je zdaj po 545. Cena se je podvojila! Res je, naša hiša ni izolirana, pred sto leti so jo zgradili iz kamna, smo pač na do...