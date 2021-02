Kolumna Dejana Vodovnika: Vreme, cikloni, nered

Beseda prešernovanje resda malce spominja na pustovanje, pa še časovno sta si blizu. Obe preganjata zimo in obljubljata, da se bodo Kranjcem vremena zjasnila, seveda vsako po svoje. Sta pa bili tako prešernovanje kot pustovanje mnogokrat povezani z vremenom. Zdaj pač malo manj, ko sta bolj odvisni od korone.



To preklemano vreme pa kroji še marsikaj. Od njega so odvisni kmetje, pa prireditelji različnih tekmovanj. Samo poglejmo, kaj se dogaja v Cortini d'Ampezzo, kjer prav zaradi vremena bentijo tako prireditelji kot tekmovalci.



Spremljanje vremenskega dogajanja na televizijskih zaslonih in po spletu je postalo pravcati hit, ne glede na to, ali nas mične vremenarke ali vremenarji vedno bolj pogosto osrečijo z opozorilom, da vreme ne bo prijazno do »vremensko občutljivih« ljudi. Nekateri v zraku hitro zaznamo, ali nam atlantski ciklon prinaša ne le običajne motnje, temveč še kaj za povrhu.

Okej, Norvežani pravijo, da ni slabega vremena, so lahko samo slaba oblačila. Najbrž drži, vendar za Norvežane; pri nas, na sončni in vremensko nestabilni strani Alp, pa vemo, da le ni tako.



Tista Prešernova napoved, da se bodo Kranjcem vremena zjasnila, se noče in noče uresničiti, saj skoraj vsak dan poleg grožnje vremenarjev z že omenjenim atlantskim ciklonom ali katerim drugim izvemo za še kaj. Eni mame peljejo na Hrvaško, pa jih ne spustijo čez mejo, in nastane afera, drugi se po poslovnih sestankih opravičujejo dragim in preljubim Slovencem, in spet nastane afera, tretji interpelirajo ministre, četrti v Bruslju govorijo neumnosti …



Kot vemo, svetovna politična zgodovina razkriva, da se stvari praviloma gibljejo od reda k neredu, da vse teži h kaosu in da kaos prej ali slej nastane tudi v najbolje organizirani družbi. Nemčija, na primer, je bila, pišejo verodostojni viri, skoraj všečna demokracija, potem pa je nekega dne prišel Hitler … Razpadle so civilizacije, za katere nam še zdaj ni jasno, kako se jim je to moglo pripetiti. Samo en delec, recimo sprememba vremena, vstopi v glavo vremensko občutljivih ljudi in vse skupaj uniči.

Pa smo spet pri vremenu. In njegovem vplivu na prehod od reda k neredu! In tudi zato je prav, da nas vremenske razmere nad Slovenijo in po njej vedno bolj zanimajo.

