Kolumna Dejana Vodovnika: Tuširanje

Grozno! Ameriško ministrstvo za energijo je nedavno preklicalo pravila glede porabe vode za tuširanje, ki jih je uvedla prejšnja vlada, potem ko se je predsednik Donald Trump pritoževal, da iz tuša pride premajhna količina vode.



Ameriški zakon od leta 1992 določa, da iz tuša ne sme priteči več kot 9,5 litra vode na minuto. Nato so se odločili, da ta količina velja za celoten tuš, ne glede na to, koliko lukenj ima razpršilna glava. Trump je to spremenil in določil, da lahko iz vsake luknje v glavi tuša priteče po 9,5 litra vode na minuto. Vse skupaj se na srečo niti ni uveljavilo, saj na trgu še ni bilo razpršilne glave tuša, ki bi bila sposobna prenesti gasilski standard, ki ga je želel 'gasilec' Trump.



Tega, da je v Sloveniji, ki tako rada prisega na vsemogoče črne, rdeče ter modre in rumene standarde, še kar nekaj državljanov, ki tekoče vode sploh nimajo, nekateri sploh ne želijo vedeti. Je pa v tej naši deželici še precej takih, ki tekočo vodo in tudi tuš imajo, a kaj ko ju uporabljajo bolj malo. Raziskave so namreč pokazale, da se Slovenci umivamo površno. In, žal, tudi bolj poredko.



S higieno imamo Slovenci precej težav, kar lahko vohamo na skoraj vsakem koraku. Nemara zato, ker imamo vzor v politiki? Ta ni nič kaj higienska. Žalitve se vrstijo, umazanih podrobnosti je vsak dan več. Spletne nehigiene da niti ne omenjam.

Pred 94 leti so na Ljubljanskem velesejmu odprli razstavo o higieni. Obiskovalcev ni zmanjkalo v vseh devetih letih, kolikor je bila razstava odprta. Takrat je bila higiena tudi uvedena v učne načrte kot učni predmet v nižje gimnazije.

Zdi se, da bi morali higieno spet uvesti kot obvezen učni predmet. Ne le v nižje in višje razrede šol, s točko o higieni bi morali začeti tudi kako sejo parlamenta, državnega sveta, kakega nadzornega sveta …



Res nam primanjkuje higiene. V politiki itak primanjkuje tudi precej zdrave pameti, saj nam politiki redno dokazujejo, da je bil Kopernik amater in da so sami mnogo pametnejši od astronoma. Malo več skrbi za higieno pač tudi v politiki ne bi bilo odveč. Kozmetika, ki nam veleva, da je smrad dovolj le malo pošpricati z dezodorantom in bo izginil, pa tudi v vsakdanjem življenju ne pomaga.



Zdaj je jasno: pomembni sta tudi velikost in pretočnost luknjic na tušu. Če ga, seveda, uporabljamo!

