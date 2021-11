Vražji covid nas bo res pretresel po dolgem in počez. Ločil bo zrnje od plev, zgoraj od spodaj, levo od desno in rutino od kreativnosti. Zadnje dni so se spet oglasili učitelji. Pravzaprav ravnatelji. Pravzaprav niti ne ravnatelji, pač pa le par ravnateljev. Da jim država in zdravstvena situacija nalagata nove in nove skrbi, ki jim niso kos. Otrokom bo treba pomagati pri testiranju. Kaj, če se kateri od otrok pritoži, da ga je učitelj malce pregrobo s paličico pošmirglal po nosu? In ker je ata ravno odvetnik ali, še huje, če je odvetnica mama, ga je učitelj naje**l. Da o ravnatelju niti ne iz...