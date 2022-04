Kolumna Dejana Vodovnika: SLOplanke

Slovesno so se začeli Slovenski glasbeni dnevi, ki se jih je že zdavnaj prijel naziv praznik slovenske (klasične) glasbe. Že 36 let združujejo slovensko sodobno glasbeno ustvarjalnost in poustvarjalnost ter gradijo na temeljih glasbene dediščine našega prostora. Priložnosti za uveljavitev slovenskih glasbenikov z novimi deli nikoli ne primanjkuje, prav tako se, kot je slišati, v teh spodbudah navdihuje mednarodni muzikološki simpozij, ki ga vodi prof. dr. Jernej Weiss. Muzikološki simpozij razširja obzorja z referati mednarodno priznanih muzikologov z najboljših evropskih univerz. Da nekomu p...