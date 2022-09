Zapleteni odnosi in drama na RTV Slovenija se nadaljujejo. Tako so se sodelavci informativnega programa TV Slovenija oglasili s sporočilom za javnost, kjer opozarjajo na stopnjevanje pritiska vodstva RTV Slovenija na zaposlene v informativnem programu, MMC in tudi v drugih enotah. »Sodišče pritrdilo razrešeni direktorici TVS Nataliji Gorščak!« Dva kamenčka, dve zgodbi najnovejšega ertvejevskega mozaika, ki povesta marsikaj. Te dni – vključno z nekaj minulimi tedni – se na RTV Slovenija dogajajo zakulisne politične igrice, ki so se prelevile v pravi resničnostni šov, ...