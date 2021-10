Kolumna Dejana Vodovnika: On*

»Pred leti sem imel priložnost spoznati človeka, ki je krmilil manjšo radijsko-televizijsko mrežo. Prekanjen poslovnež je na precej sporen način gradil in povečeval svoj imperij. Optimizacija, racionalizacija, ekonomizacija, vse našteto je obvladal do potankosti in na prvi pogled mu je šlo vse skupaj dobro od rok. Seveda v teh akcijah ni bilo niti kančka zasanjane ustvarjalnosti, vizije boljšega sveta, dviga glasbenega in filmskega okusa in kulturne identitete poslušalcev in gledalcev. Goli posel. Tipček od države podeljene licence ni razumel vsebinsko. Odgovornosti do posledic takšnega ...