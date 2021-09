Oni dan smo modrovali ob omizju. Dolgo in pozno. Tako piše v zapisniku našega modrovanja: »Obstaja država, ki svoje napore vlaga v skrb za tujo kreativnost. Država, ki ne ščiti svojega jezika, kulture. Država, ki ima slabo operativno vojsko, prestrašeno policijo, ki se boji četice vandalov, ki brez težav že mesece razbijajo ulice, parlament, policijo …. in ima politike, ki ne vedo, kaj in kdaj je slovenski kulturni praznik. Govorim iz lastne izkušnje. V takšni državi kreativni ljudje nosijo na mize ministrov dokaze o koruptivnosti, kraji, zatiranju kreativnosti. A zgodi se nič. N...